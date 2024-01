El Robles obre la segona volta amb una altra derrota

detail.info.publicated VÍCTOR PARACUELLOS detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Robles Força Lleida no aconsegueix redreçar el rumb i va començar ahir la segona volta amb la tercera derrota seguida, aquesta vegada a la pista de l’ISB Iraurgi (73-59), un clar aspirant als llocs de play-off. El partit va començar amb un Robles molt actiu i disposat a anar a buscar el triomf i poder oblidar així les dos derrotes que arrossegava. Les jugadores lleidatanes van donar mostra de la seua qualitat, que feia diversos partits que no apareixien, i van anotar tres triples en els primers minuts de joc. Però, una vegada més, la fragilitat en defensa va passar factura i va fer que el rival s’anés encoratjant.

Al final del segon quart, el Robles va entrar en bonificació i Iraurgi ho va saber aprofitar molt bé per començar bretxa entre els dos conjunts, encara amb el marcador ajustat (36-29).A la sortida de vestidors, les locals van anar decidides a sentenciar el matx i van mostrar fortalesa i la seua enorme capacitat ofensiva per distanciar-se a tretze punts (53-40).El Robles va tornar a mostrar falta d’encert i cada vegada s’anava fent més gran la distància en el marcador. Ja a l’últim quart, el partit estava gairebé dat, i el bon encert que tenia Iraurgi en els pocs llançaments que executava va ser suficient per segellar un ampli triomf (73-59).Malgrat la millora en atac del Robles, l’aclaparadora superioritat en el rebot per part d’Iraurgi va tornar a decantar el duel per al seu rival.Rubén Petrus, tècnic de l’equip lleidatà, té molt clar que segueixen en el camí correcte: “L’equip està fent coses molt bé, però és evident que l’equip també té molt marge de millora al darrere.” “Per exemple, en les faltes, en el tercer quart n’hem fet només quatre, però totes han estat tirs lliures, i això no pot tornar a passar”, va apuntar l’entrenador.Dissabte, les lleidatanes reben al Barris Nord un Tordera que es troba just a sobre del Robles a la classificació, al qual voldran tallar la bona ratxa que acumula per aconseguir a la fi la tan anhelada primera victòria del 2024.