Triomf agònic a Peralada

Dani Tejedor

El Mollerussa va aconseguir ahir la primera victòria de la temporada fora de casa al superar de forma agònica el Peralada, en un partit igualat i que va caure del costat visitant en un trepidant final, amb un golàs de Sidibé en el temps afegit, que va valer els tres punts gràcies també que Buetas va aturar un penal minuts abans.

La primera meitat va tenir en si mateixa dos fases. L’inici va ser clarament dominat pel Mollerussa, traient fins a cinc córners i amb l’oportunitat més clara a les botes de Domingo, que en la primera jugada va provar sort des de 30 metres i va obligar Jona, porter local, a realitzar una gran parada.El segon tram de la primera part va ser de domini local, amb internades per banda esquerra aprofitant la profunditat de Ferri. Una d’aquestes arribades va deixar Junior sol a l’interior de l’àrea petita per empènyer l’esfèric a plaer, però el mal estat del terreny de joc va desbaratar l’oportunitat deixant la pilota entre el peu del davanter i la terra del camp. Buetas va poder arribar a recollir la pilota gràcies a no donar-la per perduda. Poc abans del descans, van arribar dos ocasions més, una per cada costat. La del Mollerussa va estar a les botes de Sidibé, que davant del porter va elevar la pilota en excés. La del Peralada va arribar en botes de Ferri, que va colpejar massa fort davant de la sortida de Buetas per així arribar amb l’empat a zero al descans.A la segona meitat, el Mollerussa va sortir molt bé, amb dos bones ocasions als peus de Soldevila que el porter local va desbaratar, abans que el Peralada gaudís de la seua ocasió més clara amb un penal que va cometre Nico Magno en una acció de Ferri, el jugador més destacat del Peralada.Padilla va xutar el penal a l’esquerra de Buetas i el porter li va endevinar el costat, estirant les dos mans per aturar la pilota i amb l’ajuda del pal mantenir amb opcions de triomf al Mollerussa, que va respondre amb escreix a la seua intervenció.En el minut 93, i amb un Mollerussa pensant més en el final que en una altra cosa, Putxi va servir una falta des de la dreta amb un colpejament que va ser defectuós, però que va fer bo Sidibé. El davanter va controlar la pilota escorant-se al perfil dret mentre va entrar a l’àrea, no s’ho va pensar dos vegades i va colpejar d’interior buscant i trobant el pal llarg de la porteria de Jona (0-1). L’àrbitre va afegir set minuts en què poc més va passar i el Mollerussa va assaltar un camp on el Peralada encadenava sis triomfs, per acabar la primera volta amb quatre punts sobre el descens i una ratxa de deu dels dotze últims punts sumats, a més d’haver aconseguit la segona porteria a zero de consecutiva en el seu retorn a la Tercera Federació.

Cortés: “Hem tingut sort, però també encert, per guanyar”

Jordi Cortés, entrenador del Mollerussa, es va mostrar “molt emocionat per treure tota la ràbia acumulada en forma de bon joc, de treball, de solidaritat, de responsabilitat, de gol i en forma de tres punts”.El tècnic va reconèixer que “hem tingut la sort, però també l’encert”, per guanyar.Pel que fa a la posició a la taula de classfificació, va assenyalar que “acabar amb 20 punts la primera volta és un gran èxit, és el premi a la constància, al treball ben fet per tot el club en molts aspectes, que tots acumulats, algun dia ens havien de tornar en forma de punts com ha passat avui”.