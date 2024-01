Triomf vital

Tres gols i una assistència de Ferran Torres van donar ahir al Barcelona un triomf al camp del Betis (2-4) que el manté amb un fil de vida en la lluita pel títol a costa d’un equip local que surt dels llocs europeus a pesar dels dos gols que va marcar Isco. El Benito Villamarín va posar a prova un Barça que sembla encara dempeus malgrat els diferents revessos que va acumulant. El joc va acompanyar aquesta vegada els de Xavi Hernández, però els de Manuel Pellegrini van empatar un 0-2 amb una gran reacció en el segon temps protagonitzada per Isco. Al final, amb la defensa de la Lliga en joc, el campió va trobar Joao Félix i de nou Ferran.

La temporada empedrada del conjunt blaugrana va tenir un oasi de 50 minuts de gaudi al Villamarín. El Betis, que s’hi jugava perdre el tren europeu, no es va tancar darrere, ni va asfixiar en la pressió, i el Barça va tenir espais i temps per pensar. Amb un centre del camp còmode i de molt talent amb De Jong, Gündogan i Pedri, l’equip de Xavi va quallar una gran primera part encara que amb la falta de gol que també el persegueix.Només va pujar al marcador el de Ferran als 20 minuts, amb certa fortuna en un rebot que li va caure a Pedri. El canari va regalar el gol a un Tauró que no deixa d’ensenyar l’ullal i el Barça hauria pogut doblar la renda en una pilota al pal de Lamine Yamal i en un gol anul·lat per un pèl a Robert Lewandowski just abans del descans.Com totes les bondats de l’equip blaugrana aquesta campanya, no va durar gaire el guió blaugrana a Sevilla, malgrat que Yamal va tornar a marcar diferències amb aquests espais i Ferran va demostrar el seu imant amb el gol per fer el 0-2 al poc de la represa. El matx es va posar molt de cara als de Xavi, però el Betis va trobar el seu far en Isco i el Barça va tirar per terra la renda en tres minuts.L’entrada de Fekir al descans va donar també un altre aire als bètics i els de Pellegrini van combinar amb perill. El Betis va sentir el canvi cap a millor i la seua empenta va venir acompanyada per gols. Isco va afusellar un mal refús d’Iñaki Peña, després d’una altra pilota solta que va perdonar Fekir, i el mateix malagueny va superar el porter blaugrana per dalt dins de l’àrea petita: 2-2 en un moment.Amb mitja hora encara davant, el Barça va respirar ja en el 70 amb les primeres arribades a la meta rival. Xavi va donar entrada a Vitor Roque, a Fermín i, ja al final, a Joao Félix, però les opcions van passar per buscar l’estat de gràcia de Ferran. El Betis es va defensar bé i, amb el pols igualat, va aparèixer Joao Félix amb un gran gol amb l’exterior en el 90.El portuguès va irrompre després de tot just 10 minuts al camp. Ja en el descompte, Ferran va rubricar el seu hat-trick, amb Yamal arredonint també la seua gran tarda al Villamarín.El vigent campió va sortir airós d’una prova de foc per pensar que continua viu i amb confiança per tirar moments delicats endavant, encara que necessita a més que Reial Madrid i Girona deixin de guanyar els seus partits.

El Reial Madrid va patir per guanyar el cuer, però ho va aconseguir comptant amb la triple ajuda del VAR. El videoarbitratge va donar al Madrid un penal més que polèmic que va ser l’1-2. Després, va anul·lar un gol de l’Almeria que era l’1-3 i per completar el seu hat-trick va donar validesa a un gol de Vinícius que l’àrbitre havia anul·lat per mà que va ser el 2-2. El gol del triomf blanc va arribar en el 99. El tècnic de l’Almeria, Gaizka Garitano, es va mostrar indignat: “El que hagi vist el partit ja ha vist el que ha passat. No és la primera vegada que em passa això aquí.” Melero va ser contundent: “Ens han robat.”

L’entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, es va referir, després del partit, a la polèmica remuntada del Reial Madrid davant de l’Almeria. “Em quedo amb les paraules de Garitano [tècnic de l’Almeria] i amb una reflexió que ha fet Alfredo Relaño, és la bona, molt bon periodista a més [va dir a la Cadena SER: “Això passarà a la llegenda negra del Reial Madrid d’aquí a 30 anys. S’ha donat aliment als antimadridistes”]. I les paraules de Garitano, que si parlem ens sancionen, però ho ha vist tothom”, va dir.

“Jo ja ho vaig dir a Getafe, que serà molt difícil guanyar aquesta Lliga, que hi havia coses que no em quadraven. Cal continuar treballant, queden 18 partits i fins on ens arribi. Hi ha coses que no controlem, ho ha vist tothom avui. Recordo a Getafe, el penal, el penal a Raphinha a Vallecas, el gol de Joao Félix a Granada que portaríem sis punts més. No són excuses, són realitats”, va afegir.

Sobre el partit davant del Betis, Xavi va lamentar regalar gols amb el matx controlat per patir després. “És culpa nostra el que ens està passant. Teníem el partit controlat, amb 0-2 i donem moltes facilitats. Em preocupen les àrees, però sobretot la nostra. Hem fet una de les millors primeres parts de la temporada, un partit per guanyar més folgadament”, va destacar.“Hem de dominar el partit i ens veiem amb un 2-2. És molt injust, però hem de fer moltes coses bé per guanyar. Al final remuntem un partit que havíem d’haver guanyat abans. De vegades falta concentració, però l’equip demostra que és una família, que està unit”, va afegir.D’altra banda, Xavi, que no va voler assenyalar Lewandowski amb el seu canvi, va elogiar Pau Cubarsí, amb 16 anys a l’equip com Lamine Yamal. “Té molt mèrit jugar amb dos nois de 16 anys. És el Barça, la Masia. Yamal també ha marcat diferències avui”, va apuntar.

Un hat-trick d’Artem Dovbyk va brindar ahir a la nit una nova alegria al Girona de Míchel Sánchez (5-1) per agreujar la crisi del Sevilla i mantenir l’equip de Montilivi a la primera plaça de LaLiga EA Sports amb un punt més que el Reial Madrid i un partit més, després d’una nova remuntada.

L’equip català atresora 52 punts de 63 possibles i va dinamitar el seu sostre en una temporada a Primera (51, 2018), encara amb 17 jornades per disputar. Dimecres buscarà trencar un altre rècord, a Mallorca, i assolir les seues primeres semifinals de la Copa del Rei. L’equip continua en disposició de lluitar pels dos títols.Res no sembla impossible per a un Girona que té 21 punts més que el primer equip fora de posicions europees. Suma 20 victòries en 25 partits oficials i una única derrota: el 30 de setembre. Viktor Tsygankov i Cristhian Stuani van tancar la golejada davant del conjunt de Quique Sánchez Flores.

Partit 100 de Ferran com a culer

El davanter Ferran Torres va tornar a marcar i suma onze gols aquesta temporada en el dia que arribava als 100 partits com a blaugrana. “Està clar, això és el Barça, és un dels clubs més grans del món, l’exigència és màxima i has d’estar preparat. No tot és bonic, hi ha moltes crítiques”, va reconèixer en declaracions a Movistar.