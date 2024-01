Madrid acollirà el Gran Premi d’Espanya d'F1 des del 2026 fins el 2035

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Madrid acollirà el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 a partir de 2026, en un circuit semiurbà en l’entorn d’IFEMA, segons es va anunciar aquest dimarts en un acte al qual van assistir l’italià Stefano Domenicali, president i CEO de la F1; i l’espanyol José Vicente de los Mozos, president de l’esmentada Institució Firal de la capital espanyola.

El Gran Premi d’Espanya -que aquest any i el següent encara tindrà lloc a Montmeló (Barcelona)- es disputarà en l’esmentat circuit d’IFEMA, en principi, des del 2026 fins el 2035, segons es va informar en l’esmentat acte, en el qual també van estar presents Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunitat de Madrid; José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid; i Angel Asensio, president de la Cambra de Comerç de Madrid.

La nova pista -amb sectors urbans i d’altres que no ho seran-, subjecta encara a l’homologació de la FIA (Federació Internacional de l’Automòbil), tindrà una longitud de gairebé cinc quilòmetres i mig (5.470 metres) i 20 corbes. I el temps estimat de volta, en qualificació, serà aproximadament d’un minut i 32 segons.

El circuit el dissenya DROMO, l’empresa que presideix l’italià Jarno Zafelli –també present en l’acte– i entre les quals últimes activitats destaca la d’haver renovat el de Zandvoort, seu del Gran Premi dels Paises Bajos. On a finals del mes d’agost passat el doble campió mundial espanyol Fernando Alonso (Aston Martin) va concloure segon una cursa que va guanyar, davant de la seua afició, el neerlandès Max Verstappen.

El recinte que allotjarà a partir de 2026 el Gran Premi d’Espanya a Madrid incorporarà un edifici 'prèmium’ on s’ubicarà el pàdoc, amb una nova torre de direcció de cursa, espai per a oficines, una zona VIP i diferents àrees d’esbarjo. En principi, es preveu una capacitat inicial d’uns 110.000 espectadors al dia, entre graderia i zones VIP; per a un esdeveniment que pretén ser inclusiu i arribar a aficionats de qualsevol franja de poder adquisitiu. Segons l’organització, ja en la primera meitat de l’acord -previst inicialment a deu anys vista- s’espera ampliar la capacitat del recinte fins un total de 140.000 aficionats, la qual cosa convertiria el de Madrid en uns dels Grans Premis més freqüentats del calendari.