Djokovic passa a semifinals i buscarà una altra final contra l'italià Sinner

Novak Djokovic es va classificar per a les semifinals de l’Obert d’Austràlia, després de superar ahir en quarts de final el nord-americà Taylor Fritz (7-6 (3), 4-6, 6-2, 6-3), i s’enfrontarà per un lloc a la final amb l’italià Jannik Sinner.

Després de tres hores i 45 minuts de lluita en la Rod Laver Arena, el serbi es va assegurar l’onzena presència en la penúltima ronda del gran oceànic, on sempre ha alçat el títol quan ha aconseguit arribar a les semifinals (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 i 2023).L’italià Jannik Sinner, per la seua part, es va imposar amb solvència al rus Andrey Rublev, per 6-4, 7-6 (5) i 6-3, en dos hores i 39 minuts. Serà la primera vegada que el transalpí disputi una semifinal de Grand Slam.En el quadre femení, la nord-americana Coco Gauff i la bielorussa Aryna Sabalenka s’enfrontaran en semifinals, després de superar aquest dimarts en els seus respectius duels de quarts de final la ucraïnesa Marta Kostyuk (7-6 (6), 6-7 (3), 6-2) i la txeca Barbora Krejcikova (6-2, 6-3). Sabalenka provarà de prendre la revenja de la passada final del US Open, que va guanyar Gauff. En els seus sis enfrontaments, la nord-americana ha guanyat quatre vegades.