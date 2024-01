El lleidatà Marçal Carreras, a la selecció estatal sub-18

detail.info.publicated XAVIER MADRONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El lleidatà Marçal Carreras, jugador del Club Inef Lleida, es troba concentrat des de dilluns a Valladolid amb la selecció espanyola sub-18 de rugbi 7. Aquesta és la primera concentració de la temporada per als més joves de la modalitat olímpica, que comencen a preparar la seua principal cita de l’any que és el Campionat d’Europa que se celebrarà el cap de setmana del 13 i 14 de juliol.

Marçal, que porta aquest esport als gens al ser fill del director esportiu David Carreras, ha estat convocat per a diferents concentracions amb la selecció estatal, tant en la modalitat de rugbi 7 com en la de XV, i va ser el primer jugador a anar a una selecció espanyola havent-se format a l’escola del Club Inef Lleida.El mes de novembre passat va jugar amb el combinat espanyol el Campionat d’Europa sub-18 en la modalitat de rugbi XV i va guanyar la medalla de bronze al derrotar Països Baixos per 26-13.En aquest estage d’aquesta setmana a Valladolid també participa un altre membre de l’Inef Lleida Rugby Club, Enric Conesa, preparador físic especialista en les concentracions al CAR i de preparació per a l’Europeu de seleccions absolutes masculines. A més, és professor de l’Escola Nacional d’Entrenadors en l’especialitat de planificació de l’entrenament.Per una altra banda, en la concentració de la selecció masculina sub-20 a Guadalajara es troba un altre lleidatà del Club Inef, Pol Joven, com a analista de joc.