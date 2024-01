Xavi veu “pressions” als àrbitres

El Barcelona buscarà avui a San Mamés la classificació per a les semifinals de la Copa del Rei davant de l’Athletic (21.30). Aquesta ronda de quarts, l’última a partit únic, enfronta a la Catedral bilbaïna els dos equips que més vegades han guanyat aquest torneig, 31 l’equip blaugrana per 23 l’Athletic. Xavi Hernández va comentar ahir en la prèvia que “ens juguem un títol a cara o creu davant d’un rival que no volíem, són molt forts al seu estadi. Caldrà posar-hi ànima i fe, ells són intensos, tenen un gran entrenador com Ernesto Valverde i és un dels equips més en forma de la categoria”, va advertir.

També es va referir de nou a l’escandalosa actuació del VAR en el Madrid-Almeria. “No vull avivar la polèmica, vull centrar-me en el futbol. És moment, al Barça, de parlar del futbol, la notícia és a Madrid, no aquí. Però no m’agraden les pressions que tenen els àrbitres. Ja ho vaig dir i no afegiré res més, no em pregunteu perquè la polèmica no està en mi, està en el partit Reial Madrid-Almeria”, va argumentar.Sobre si els àrbitres estan cohibits a l’hora de xiular per les pressions a què es refereix, el tècnic blaugrana va comentar: “És una pregunta per als àrbitres si se senten pressionats per aquesta situació. I a la RFEF. No és pregunta per a mi, per educació us responc i després em doneu hòsties com a pans”, va afegir.Tornant al partit, va recordar que “estem a tres partits de jugar una final de Copa i és el sentiment de ser positivista que tenim. El clic seria guanyar demà [per avui], guanyar la semifinal i guanyar el títol. I fer bon joc”.

La RFEF denuncia la filtració dels àudios del VAR

La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha presentat una denúncia davant de la Guàrdia Civil després de les publicacions d’uns àudios del sistema VAR, d’àmbit “totalment professional i privat”, corresponents al partit de l’última jornada de Lliga Reial Madrid-Almeria (3-2). L’organisme, que manté oberta al seu torn una investigació interna després de l’esmentat succés, considera que “és extremament greu que s’hagi extret aquest material audiovisual i espera que es trobi una resposta com més aviat millor per depurar responsabilitats”. Les decisions del VAR sobre diferents jugades d’aquest partit han provocat un enorme escàndol, ja que van regalar al Madrid la remuntada sobre el cuer. També va anul·lar un gol a l’Almeria i va ignorar una agressió de Vinícius. Això va ocórrer pocs dies després que s’anunciés a so de bombo i platerets que es farien públiques les converses i, en el cas d’aquest partit, es va descobrir que el VAR havia ocultat imatges que demostraven l’equivocació de les seues decisions.El Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) de la RFEF va obrir dilluns una investigació interna després que es fessin públics els àudios d’una jugada de l’esmentat partit, sense revisió al monitor i sense ser entre les seleccionades per ser publicades.

Joan Laporta veu la Lliga “adulterada”

Joan Laporta va afirmar que arbitratges com el del partit Reial Madrid-Almeria “adulteren” la Lliga i que la RFEF hauria “d’intervenir en l’assumpte”. En una entrevista a Mundo Deportivo, Laporta va assenyalar que ja s’ha queixat formalment al president de la RFEF, Pedro Rocha. “M’ha dit que el passat ja és passat i que pensen intervenir en l’assumpte. També m’ha dit que els àrbitres no se senten pressionats, m’ha volgut tranquil·litzar en aquest sentit”, va explicar.

El Girona busca fer història a Mallorca

El Girona visita avui el Mallorca (19.30) en un partit en el qual està en joc una plaça en les semifinals de la Copa, ronda per a la qual mai no s’ha classificat l’equip gironí. Per això, Míchel va comentar ahir que l’objectiu de l’equip és “fer història a la Copa”.

La Reial guanya a Vigo i es planta a semifinals

La Reial Societat es va convertir ahir en el primer equip classificat per a semifinals de la Copa, al guanyar 1-2 el Celta. Oyarzabal va firmar el 0-1 al minut 2, Becker va fer el 0-2 al 66 i De la Torre va donar esperances al Celta en l’afegit (1-2, 92’).