L’Audiència Nacional proposa jutjar Rubiales pel petó no consentit a Jenni Hermoso

El jutge de l'Audiència Nacional Francisco de Jorge ha proposat jutjar l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales pel petó no consentit que va fer la jugadora Jenni Hermoso després de la final del Mundial el 20 d'agost passat i per les pressions a què se la va sotmetre per justificar-ho.

Després de diversos mesos de recerca, el jutge ha conclòs que el petó "no va ser consentit i va ser una iniciativa unilateral i sorprenent" de Rubiales, a qui ha investigat per un delicte d'agressió sexual i un altre de coaccions.

El magistrat no especifica en la interlocutòria els delictes pels quals proposa jutjar Rubiales perquè, segons explica, en aquest moment la seva funció es limita a apreciar que hi ha indicis suficients contra ell, de manera que són les acusacions els que han de concretar per què delictes exerceixen l'acció contra els investigats.

A més de Rubiales, el magistrat creu que hi ha indicis per fer seure al banc dels acusats l'exseleccionador femení Jorge Vilda; el director de la selecció masculina, Albert Luque; i el responsable de màrqueting de la RFEF, Rubén Rivera, per les pressions a Jenni Hermoso.

De Jorge sosté que podria haver existit una acció concertada entre tots tres, acordada amb Rubiales, "per doblegar la voluntat" de la futbolista "i aconseguir que accedís a gravar un vídeo en què digués que el petó havia estat consentit".

Jenni Hermoso no va consentir

El jutge, en línia amb la tesi de la Fiscalia, ha conclòs que Rubiales, subjectant el cap de la internacional amb les dues mans, li va "propinar un petó als llavis" de manera "sorprenent i inesperada".

Jenni Hermoso "no es va adonar de la intenció" del seu superior "de besar-la als llavis ni va donar el seu consentiment", diu el jutge, que sosté que la jugadora, "desconcertada i sorpresa" per aquest "inesperat petó", no va tenir temps de reaccionar.

D'aquesta manera descriu el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 1 el que va passar el 20 d'agost del 2023 durant la cerimònia de lliurament de trofeus després de la victòria de la selecció femenina del Mundial a Sydney (Austràlia).

Segons el seu relat, la futbolista va intentar al principi restar importància al que va passar i continuar "celebrant l'històric triomf", però a mesura que anaven passant les hores "l'eufòria del triomf va anar donant pas al malestar i al sentiment d'haver estat ofesa", sentiment que "va anar en augment davant les pressions de Rubiales i del seu cercle proper perquè públicament manifestés que el petó havia estat consentit".

El magistrat deixa clar que la finalitat eròtica o no, o l'estat d'eufòria i agitació derivat de la victòria, són elements la conseqüència dels quals s'haurà de valorar al judici.

Pressions que van crear ansietat i intens estrès a la jugadora

El jutge relata les pressions a què va ser sotmesa la futbolista, que li van crear "una situació d'ansietat i intens estrès". Algunes s'emmarquen en el vol de tornada a Espanya, quan, segons el jutge, Rubiales va intentar que Jenni Hermoso fes declaracions públiques per dir que el petó va ser consentit.

Ella s'hi va negar, Rubiales va demanar consell al seu equip tècnic i va sol·licitar a Vilda que parlés amb el germà de la jugadora per convèncer-la. En aquest punt, prossegueix la interlocutòria, el llavors entrenador va buscar el familiar i li va advertir que si la seva germana no accedia a participar al vídeo "tindria conseqüències negatives per a ella" i "perjudicis en la seva carrera professional".

Ja a Espanya, i per encàrrec de Rubiales, el responsable de màrqueting de la RFEF, Rubén Rivera, va demanar a Jenni Hermoso, "de manera reiterada i persistent", que parlés amb el responsable d'integritat de la RFEF i li va insistir que havia de participar en aquest vídeo. El jutge relata que malgrat la "clara negativa" i "l'afartament" de la jugadora, Rivera li va insistir, li va dir que parlés amb Albert Luque i, al no aconseguir-ho, ho va intentar a través d'una amiga perquè la convencés.

Jenni Hermoso va continuar negant-s'hi i Luque va acabar anant a l'hotel on algunes jugadores es van allotjar en el viatge a Eivissa que van fer després de la victòria del Mundial i la va intentar "forçar" a "parlar amb ell per convèncer-la". No ho va aconseguir, de manera que, segons el jutge, va pressionar també una amiga seva i va acabar acusant-la en un missatge de mala persona, desitjant-li que es trobés molt sola a la vida i anunciant-li que s'alegrarà que això passi”.