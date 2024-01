Barça i Força Lleida negocien allargar l'acord dos anys més

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona i Força Lleida ja estan negociant l’ampliació del conveni de col·laboració que ambdós entitats van iniciar l’estiu del 2021. Després d’una primera temporada de prova d’allò més exitosa, amb les cessions de Juani Marcos i Ibou Badji i amb l’equip de Gerard Encuentra firmant la millor classificació de tota la història de l’entitat –va arribar a disputar la Final Four d’ascens a ACB–, els dos clubs van ampliar la seua vinculació dos anys més, fins al final de la present campanya. A pocs mesos perquè expiri aquest últim acord, ambdós parts ja han posat fil a l’agulla per prorrogar-lo per dos temporades més, fins al juny del 2026.

Encara que és molt aviat per parlar de possibles cessions, els noms de Kasparas Jakucionis i Dame Sarr estaran segur sobre la taula. Els dos joves del planter, que ja van debutar la passada temporada amb Sarunas Jasikevicius, són la sensació de la Lliga després de les seues actuacions en l’últim partit del Barça de Roger Grimau a Granada, on van tenir l’oportunitat de disfrutar de minuts en l’últim quart. El base lituà, que sempre que ha jugat amb el primer equip, ha anotat un triple, inclòs a l’Eurolliga, en va aconseguir dos sense error davant dels andalusos, a més de capturar dos rebots, mentre que l’escorta italià va firmar cinc punts, inclòs un triple.Els dos serien grans reforços per a l’ICG Força Lleida 2024-2025, sense oblidar que en virtut de l’acord també podria arribar Rafa Villar, que compleix la seua segona campanya cedit al conjunt de Gerard Encuentra, sempre que no faci el salt a algun equip de la Lliga ACB, com va ocórrer amb Juani Marcos aquest estiu passat.

Varela: “Encara tenim molt marge de millora”

El base xilè Nacho Varela va reconèixer ahir que la bona situació que viu l’equip és fruit que “estem més rodats, ens coneixem millor i en defensa som molt més sòlids”, mentre que, per una altra banda, va assegurar que “encara tenim molt marge de millora”. Després de l’aturada d’aquesta setmana per la disputa de la Copa Princesa, el Força Lleida afrontarà dos partits seguits a casa, precisament davant dels finalistes de la Copa, Corunya i Estudiantes.