A Porto sense pressió

El Finques Prats Lleida Llista afronta avui un partit de màxima exigència a la pista del vigent campió d’Europa, el Porto, un matx en el qual intentarà posar-li les coses igual de difícils que en els dos partits anteriors, ja que el d’aquesta nit (21.00, hora de Lleida) serà el tercer entre ambdós equips en menys de tres mesos. En el primer duel, corresponent a la fase de classificació disputada a Lleida, els d’Edu Amat van ser capaços d’empatar (1-1), i van estar a punt de repetir resultat fa 15 dies a l’Onze de Setembre en la fase de grups, encara que els lusitans van guanyar per un ajustat 1-2.

Amat va reiterar una vegada més que la Champions “és una competició que la volem disfrutar”, però no descarta res. “Plantejarem el partit amb la mentalitat de guanyar-lo, encara que sabem on anem, contra qui ens enfrontem i el matx que ens espera. Ens tocarà patir, però si volem treure alguna cosa positiva haurem de fer les coses molt bé i cometre els mínims errors possibles. Estic convençut que si donem la cara i portem el partit als termes que més ens beneficien, tindrem l’oportunitat de donar un ensurt i tant de bo ens poguéssim emportar la victòria per a Lleida”, va assenyalar.El conjunt lleidatà, que viatja avui mateix amb avió fins a terres portugueses, encara no sap el que és guanyar en aquesta fase de grups de la Champions League, en la qual acumula un empat (en el debut davant del Tomar) i dos derrotes (Trissino i Porto), per això una altra derrota avui el podria deixar matemàticament sense opcions d’assolir els quarts de final. Referent a això, el tècnic gironí va ser clar: “Els quarts són paraules majors, però l’equip sortirà a competir fins a l’últim segon de l’últim partit i ho donarà tot per guanyar i deixar el nom de Lleida tan amunt com sigui possible. Si això ens ajuda a arribar a quarts seria molt gran, però si pensem en la classificació ens equivocarem, perquè aquesta pressió no ens l’hem de posar.”

Els dos equips es coneixen molt bé i la igualtat ha presidit els dos anteriors duels, si bé el Porto és el clar favorit. “És el tercer partit contra el Porto en dos mesos i mig, primer fora de casa. Veurem com ens adaptem a la situació. M’espero un partit diferent dels dos anteriors perquè el Porto davant de la seua gent serà molt més agressiu i ambiciós, ens vindrà a buscar a dalt, proposant-nos un matx molt més intens. Nosaltres el que haurem d’intentar és que s’assembli el màxim possible als dos partits que hem jugat a casa perquè el resultat ha estat ajustat i els hem pogut competir sempre, limitant molt les seues contres, que en la seua pista és una de les seues armes més importants, a més de ser una mica més ofensius del que ho vam ser en el segon partit per intentar veure si els podem fer una mica més de mal i estar més a prop del marcador”, va assenyalar Amat, que confia que el seu equip sàpiga aïllar-se de l’ambient que hi haurà al Dragao Arena. “És una pista especial i espero que aquest escenari no sigui un aspecte clau, que l’equip estigui tranquil i centrat, i sapiguem aïllar-nos de l’ambient”, va indicar.