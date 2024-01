Amb el cap ben alt

El Finques Prats Lleida Llista va tornar a tutejar tot un campió d’Europa, un Porto que no va respirar tranquil fins als últims minuts. Els llistats es van avançar 0-1, van igualar un 2-1 i van tenir ocasions per prendre una altra vegada la davantera, però l’ofici i la qualitat dels portuguesos va acabar decidint el duel. Malgrat la derrota, el quadre lleidatà encara manté opcions de ser a quarts a l’empatar Trissino i Tomar.

El Llista va començar el partit valent, mirant a la cara el seu rival, igual que havia fet en els dos anteriors duels entre tots dos disputats a l’Onze de Setembre. Encara que el ritme d’inici va ser trepidant, les ocasions més clares les va tenir el Finques Prats, que va posar en més d’una dificultat un infranquejable Malian. El porter barceloní del Porto va evitar que els lleidatans prenguessin avantatge en els primers minuts. Tot just començar, Paiva va avisar amb un mà a mà que no va poder resoldre amb encert, i poc després, el mateix jugador tampoc va aconseguir rematar una assistència de Nico Ojeda.El quadre portuguès només amenaçava amb trets llunyans, sobretot de l’exblaugrana Helder Nunes, i era el Llista el que arribava amb més perill. Una altra vegada Paiva, motivat per la seua tornada al club on es va formar, va liderar una contra però va tornar a topar amb el porter local. A partir del temps mort sol·licitat per Ricardo Ares, el Porto va prendre més la iniciativa, però sense arribar amb perill davant de Javi Sánchez, que va resoldre bé. Superat l’equador del primer temps, Mena va veure la targeta blava per pegar amb l’estic a Nico Ojeda en zona defensiva i la consegüent falta directa la va transformar el mateix golejador argentí per situar un sorprenent 0-1.El Llista va estar a prop d’anotar el segon dos minuts després en una jugada personal d’Aragonès que va salvar in extremis Malian. Però el que són els grans equips, amb poc en tenen prou, i el Porto va aprofitar les dos ocasions més clares per capgirar el partit en menys de mig minut. Primer, una acció d’oportunisme d’Alves, que va colar la bola pel pal curt de Sánchez remuntant al darrere de la porteria, i 16 segons després, el mateix jugador va robar una bola a Paiva i va assistir perquè Rafa Costa anotés el 2-1.Però el Finques Prats no es va ensorrar, com ja ha demostrat en altres ocasions, i Moncusí va restablir la igualada dos minuts més tard a l’aprofitar una assistència de Paiva, que es rescabalava així de l’error anterior. Abans del descans, l’ex del Manlleu va estar a prop d’anotar el segon gol del seu compte particular, però va topar amb Malian després d’una gran assistència d’Ojeda.De tornada dels vestidors, els llistats van tenir una altra clara ocasió per prendre avantatge, però Malian va aturar la rematada de Folguera. Segons després els col·legiats van anul·lar una diana d’Alves per una falta prèvia sobre Ojeda. El Porto va començar a prendre més el timó i en una gran combinació entre Alves i Lames, aquest últim va rematar a pler per fer pujar el 3-2, un gol que va fer mal als llistats, que sis minuts després van encaixar el quart en una acció desafortunada. Després de diversos rebots i mals refusos, la bola va quedar morta davant la meta de Sánchez i Pinto la va introduir dins d’un fort tret. Els lusitans van passar a dominar el xoc amb la tranquil·litat que li donava el marcador, que s’hauria pogut incrementar en una acció personal de Costa que el travesser va evitar. Els d’Edu Amat, una mica cansats per l’esforç, van patir en defensa i ja no eren tan profunds en atac, on no van aprofitar les poques ocasions que van tenir per ficar-se de nou al partit. En els últims segons, Javi Sánchez li va aturar una falta directa a Alves per l’exclusió de Sergi Folguera.

Amat: “Hem tingut prou ocasions per marcar més gols”

El tècnic llistat, Edu Amat, va tornar a acabar l’enfrontament molt satisfet amb el treball i l’entrega del seu equip, encara que va lamentar la falta d’encert i el poc que li va durar l’avantatge. “Hem tingut prou oportunitats a la contra per poder marxar amb algun gol més, però sabem l’equip que teníem al davant. La llàstima és que ens han remuntat molt ràpid, no és la primera vegada que ens passa”, va afirmar.També va reconèixer que en la segona part “ens ha faltat sortir més a la contra, ja sigui per cansament, i això ha fet que ells juguessin més còmodes. Me’n vaig content amb el treball de l’equip, de com competeix i que mai no perd la cara, però amb la sensació que en els gols podíem haver fet alguna cosa més”. Amat ja va començar a pensar en l’important enfrontament de diumenge a Igualada. “Hem de ser capaços de traspassar el bon joc a la Lliga, on ens és faltant petits detalls per sumar de tres, que el necessitem amb l’atapeïda que està la Lliga. Diumenge és un partit vital per a nosaltres”, va asseverar.