El Força Lleida renova Encuentra fins al 2026

Força Lleida i Gerard Encuentra seguiran junts, almenys, fins al 2026, després que el club anunciés ahir la renovació del tècnic per dos temporades més. Encuentra, el contracte del qual expirava al final de la present campanya, té una clàusula de sortida sempre que sigui per dirigir un equip de la Lliga ACB, com ja tenia en l’anterior vinculació.

El tècnic lleidatà, de 34 anys, va arribar a l’ICG Força Lleida l’estiu del 2021, llavors amb l’equip acabat de descendir a la LEB Plata i després d’encadenar grans temporades al Pardinyes, que aquell mateix any havia classificat per disputar el play-off d’ascens a la LEB Or. La seua arribada ha coincidit amb l’etapa més gloriosa del club, que a només una campanya va passar de jugar per no descendir a lluitar per l’ascens.De fet, en la seua primera temporada va portar l’equip a aconseguir la millor classificació de la seua història, al quedar tercer de la fase regular, classificant-lo per al play-off set anys després de l’última vegada –no el jugava des de la 2014-2015– i aconseguint el bitllet per a la Final Four. En la següent va tornar a posar a l’equip en play-off, repetint les 22 victòries de la campanya anterior, encara que aquesta vegada es va quedar fora de la Final Four després d’una eliminatòria de quarts de final davant del Valladolid marcada per unes polèmiques decisions arbitrals, al no donar validesa a una cistella de Vucetic en l’últim segon que hauria igualat la sèrie.A la present campanya va camí de ficar-se per tercera vegada consecutiva en el play-off, i això després de salvar una delicada situació d’inici a causa de les baixes, arribant a estar en zona de descens en la quarta jornada. Ara l’ICG Força Lleida porta la millor ratxa dels últims tres mesos de tota la Lliga, guanyant nou dels últims deu partits, cosa que li ha permès instal·lar-se als llocs d’honor i amb serioses opcions d’acabar entre els quatre primers, fet que li donaria el factor pista a favor.Dels 96 partits que ha dirigit fins ara a l’ICG Lleida n’ha guanyat 60, aconseguint a més el títol de la Lliga Catalana a les dos últimes campanyes.