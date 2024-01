El jutge proposa jutjar Rubiales pel petó a Jenni

El jutge de l’Audiència Nacional Francisco de Jorge ha proposat jutjar l’expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales pel petó no consentit que va fer a la jugadora Jenni Hermoso després de la final del Mundial el 20 d’agost passat i per les pressions a què se la va sotmetre per justificar-ho.

Després de diversos mesos d’investigació, el jutge ha conclòs que el petó “no va ser consentit i va ser una iniciativa unilateral i sorprenent” de Rubiales, a qui ha investigat per un delicte d’agressió sexual i un altre de coaccions. El magistrat no especifica en la seua interlocutòria els delictes pels quals proposa jutjar Rubiales perquè, segons explica, en aquest moment la seua funció es limita a apreciar que existeixen prou indicis contra ell, de manera que són les acusacions les que han de concretar per quins delictes exerceixen l’acció contra els investigats. A més de Rubiales, el magistrat creu que hi ha indicis per asseure a la banqueta l’exseleccionador femení Jorge Vilda; el director de la selecció masculina, Albert Luque; i el responsable de màrqueting de la RFEF, Rubén Rivera, per les pressions a Jenni Hermoso.De Jorge afirma que podria haver existit una acció concertada entre els tres, acordada amb Rubiales, “per doblegar la voluntat” de la futbolista i aconseguir que accedís a gravar un vídeo en el qual digués que “el petó havia estat consentit”.

Montse Tomé, seleccionadora de l’equip femení, finalment també declararà en el judici en qualitat de testimoni. La defensa de Jorge Vilda va sol·licitar que Tomé declarés com a testimoni i en un primer moment el jutge ho va denegar. Tanmateix, el representant legal va presentar un recurs i finalment la Sala Penal de l’Audiència Nacional ha ordenat al jutge Francisco de Jorge que escolti l’entrenadora a petició del seu antecessor, Jorge Vilda, perquè aclareixi si la seua decisió de no convocar Jenni Hermoso en dos partits de la selecció va estar relacionada amb la negativa de la jugadora a firmar un comunicat conjunt amb Rubiales.