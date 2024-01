Boí Taüll obre avui la Copa del Món amb la cursa contra el cronòmetre

Després de l’exitosa organització del Campionat d’Europa d’esquí de muntanya el 2022 i del Mundial el 2023, qualificat per la Federació Internacional (ISMF) com el millor de la història, Boí Taüll torna a ser aquest cap de setmana el centre mundial d’aquesta disciplina blanca amb la disputa de la tercera prova puntuable de la Copa del Món. L’estació de l’Alta Ribagorça acollirà únicament l’esprint i els relleus mixtos, les dos disciplines que seran olímpiques per primera vegada als Jocs d’Hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo l’any 2026.

Avui es disputarà la prova contra el crono i demà els relleus mixtos, amb els esquiadors estatals entre els favorits a medalla, sobretot Oriol Cardona. El gironí ha guanyat els dos primers esprints de l’any, el de la prova inaugural de la Copa del Món a Val Thorens i el de l’Europeu de Flaine, títol que ja havia aconseguit fa dos anys a Boí Taüll. També aspira a podi la barcelonina Marta Garcia, que el cap de setmana passat va aconseguir la medalla de bronze en la segona cita de la Copa a Andorra, encara que en la prova vertical. En el pla lleidatà, destaca la participació del pallarès Marc Ràdua, que prendrà part en la categoria absoluta i sub-23.