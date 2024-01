Canvis a la Marxa Beret

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La tradicional Marxa Beret viurà el proper 4 de febrer una quaranta-quatrena edició amb canvis, alguns de previstos, com la creació d’una cinquena distància per potenciar la participació, i altres de forçats per la falta de neu, que ha obligat l’organització a retallar algun recorregut.

Batejada amb el nom de Mini Marxa, s’estrena una nova prova de només cinc quilòmetres oberta a tots els públics. Naix amb un doble objectiu, que serveixi com a iniciació per a tots aquells que, independentment de l’edat i del nivell, vulguin començar a practicar l’esquí de fons i també per aconseguir fomentar la participació. “La idea és que sigui una prova promocional per al que normalment no fa esquí de fons o el que vulgui provar-ho per primera vegada. També volem que sigui una prova familiar, on es puguin inscriure pares i fills, sense límit d’edat ni de nivell”, explica el director de la prova, Marc Puig, que afegeix: “Volem arribar al màxim públic possible i que sigui una marxa familiar. Hi havia gent que la de 10 quilòmetres ja li suposava un problema per les baixades i pujades. La Mini Marxa, si t’has posat alguna vegada uns esquís, la pots fer sense problemes.”La part negativa és la meteorologia. Les altes temperatures d’aquesta última setmana, amb 15 graus al pla de Beret, ha fos part de la neu que hi havia acumulada, la qual cosa ha obligat l’organització a variar el recorregut de les dos distàncies llargues, de 21 i 42 quilòmetres, atès que les de 5 i 10 estan garantides, perquè discorren pel pla de Beret. En la reunió d’ahir, els organitzadors van descartar definitivament la possibilitat d’arribar fins a Montgarri i Marimanha, per la qual cosa tot es concentrarà al pla de Beret.“Estem estudiant alternatives, però haurem de fer retallades. Intentarem salvar la de 21 km, encara que podria ser que al final acabi sent de 19 o 20 quilòmetres, mentre que la de 42 serà impossible mantenir-la en la seua totalitat i estem mirant de reduir-la a trenta perquè està descartat arribar fins a Montgarri, on no hi ha gens de neu”, va explicar ahir Puig, que va xifrar en un cinc per cent la possibilitat que la Marxa Beret pugui suspendre’s. “A dia d’avui la podem fer, però falta encara una setmana i no sabem què passarà. Les previsions diuen que les temperatures baixaran una mica i això ens ajudarà”, va reconèixer.La Marxa Beret supera ja els 600 inscrits i l’organització confia a arribar als 800. La competició arrancarà el dissabte dia 3 de febrer amb la disputa al mateix pla de Beret de la Copa d’Espanya esprint, aquest any en estil clàssic.

Aparcada la inclusió en el circuit Visma

Els organitzadors de la Marxa Beret han decidit aparcar la seua inclusió en el calendari de la Visma Ski Classics, el circuit de proves de llarga distància d’esquí de fons més important a nivell mundial. La raó és econòmica, ja que suposaria una inversió molt elevada. “Hem estat estudiant la seua proposta, però ara mateix està fora de les nostres possibilitats, tant econòmiques com pel que fa a nivell logístic”, apunta Marc Puig. “Demanen molts diners per ser al circuit i ara mateix no tenim la capacitat. Estudiarem altres opcions per poder promocionar la prova a nivell internacional com la Worldloppet”, va afegir.