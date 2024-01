Xavi Hernàndez: "El millor és marxar el 30 de juny"

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernàndez, ha anunciat en roda de premsa aquest dissabte que la seua carrera a la banqueta blaugrana acabarà aquesta temporada, el 30 de juny, ja que, "com a culer", considera que és el que necessiten tant els jugadors com el club.

"Abans de les preguntes, voldria anunciar que el 30 de juny no continuaré com a entrenador del Barça. La situació mereix un canvi de rumb i com a culer no puc permetre aquesta situació. Ho tenia ja decidit però crec que és el moment", ha dit en roda de premsa després de perdre’n 3-5 contra el Villarreal.

El tècnic blaugrana ha tardat més d’una hora a sortir davant dels mitjans en el Olímpic Lluís Companys i quan ho ha fet ha pres la paraula per anunciar el seu comiat, però a final de temporada. "El club necessita un canvi de dinàmica, com a culer, pensant en el bé dels jugadors", ha dit després de perdre les seues opcions de títol en Supercopa i Copa del Rei els últims 10 dies.

"S’alliberaran, estaran més tranquils. Com a culer, el millor és anar el 30 de juny. Donaré tot en els mesos que queden, encara podem fer una gran temporada i això ajudarà que la dinàmica canviï", ha afegit el tècnic d’un Barça que es veu a 10 punts del Reial Madrid després d’un altre de mal partit aquest dissabte.