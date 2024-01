El Lleida firma un altre 'nou', l'italià Rossi

El Lleida va anunciar ahir el quart fitxatge del mercat hivernal i el tercer en la parcel·la ofensiva, amb l’arribada del jove italià Leonardo Rossi, internacional en categories sub-15, sub-16 i sub-18 amb Itàlia i que pot actuar tant com a davanter de referència com de mitja punta.

Després de les recents incorporacions de Jon Bakero i Juan Camilo Becerra, Viadero comptarà amb una altra alternativa per a la punta d’atac amb el prometedor atacant de 19 anys, que arriba a Lleida després d’una temporada i mitja a les categories inferiors del Nàpols. Aquesta temporada, amb l’equip Primavera –la nomenclatura italiana per als filials–, ha disputat 17 partits i ha anotat cinc gols, entre Lliga i Copa.Rossi va recalar en el futbol base del Nàpols l’estiu del 2022, després de quatre temporades formant-se al Milan, amb el qual va arribar a jugar la Youth League la temporada 2021-22, malgrat que l’equip milanès no va superar la fase de grups en què es va enfrontar a Liverpool, Porto i Atlètic de Madrid.Abans d’arribar al Milan, també va estar cinc anys al futbol base de la Roma, la seua ciutat natal, procedent de l’SSD Dabliu Soccer Academy, on es va iniciar com a futbolista.Amb el seu fitxatge, el club compleix un dels objectius que tenia en aquest tram de final de mercat, ja que el director esportiu, Raúl Fuster, va revelar dijous que tenien “avançades operacions per incorporar un davanter i un defensa”, que encara està per arribar.

Viadero, satisfet amb l’equip malgrat la mala ratxa

El tècnic del Lleida, Ángel Viadero, va transmetre “les bones sensacions de l’equip” malgrat haver sumat un punt dels últims 12 possibles. “Això és una cursa de fons i hem anat en una línia molt bona tant en joc com en resultats, encara que el segon estigui costant més”, va declarar.El càntabre va valorar molt positivament l’amistós de dimecres amb l’Andorra (1-1), en especial pel treball defensiu de l’equip: “Hem aguantat de tu a tu davant d’un equip de Segona, amb un comportament defensiu extraordinari”, va apuntar l’entrenador, que va reconèixer estar “una mica preocupat” per l’esmentada faceta després del partit contra el Terrassa. En canvi, va dir estar molt tranquil amb el rendiment ofensiu dels seus jugadors, malgrat no haver marcat en partit oficial el 2024. “No em preocupa aquest aspecte, perquè som un dels equips més arribadors de la Lliga”, va apuntar. Sobre el rival de demà (17.00), l’Alzira, va destacar que “és un dels equips que estan més en forma i dels més dinàmics amb la pilota”.