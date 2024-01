El Tour del Talent acaba davant més de 300 joves

detail.info.publicated XAVIER MADRONA detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La setmana del Tour del Talent a Lleida va acabar ahir al pavelló municipal Juanjo Garra amb una sessió d’emprenedoria esportiva del projecte Equació Talent en el qual es van analitzar projectes esportius transformadors com la Kings League, la Lleida League o el Club de Futbol Damm, davant de més de 300 joves.

Pedro Serrano, director de màrqueting d’InfoJobs, patrocinador principal i naming partner de la Kings League, va parlar de l’element innovació de la competició creada per Gerard Piqué i Ibai Llanos. “És la competició que ha trencat les regles del futbol i de l’entreteniment”, va dir Serrano, que va destacar “l’aposta que vam fer en el seu dia per un format nou que ha demostrat liderar la nova era de l’entreteniment digital amb milions de visualitzacions”.Per la seua banda, Iñaki Muñoz i Pol Barrot, impulsors de la Lleida League, la versió local de la Kings League, van explicar que “la primera idea va ser crear un format bàsic de torneig, però vam voler anar més enllà. Observant la magnitud de Kings League, vam adoptar algunes idees a la nostra manera, i que tingués un format especial dins del món del futbol sala. L’espectacle estava assegurat quan vam escollir els vint presidents, i intentant cobrir cada zona de la província de Lleida vam designar personatges de l’esport”. A més de partits de futbol sala, hi va haver actuació de ball de Dancescape i també la conferència La sort del fracàs d’Albert Riba, director del postgrau en Emprenedoria de la UPC.Per un altre costat, el regidor d’Esports Jackson Quiñónez va agrair als organitzadors del Tour del Talent la seua aposta per Lleida i va destacar la importància de continuar promovent la pràctica esportiva, els valors, el talent i l’emprenedoria entre els joves.

Prop de 5.000 persones han assistit a les 50 activitats

Prop de 5.000 persones van assistir a Lleida a la primera parada del Tour del Talent 2024. Durant cinc dies es van celebrar més de cinquanta activitats, tant pedagògiques com culturals i de lleure, en diferents espais de la ciutat, incloent la visita de la reina Letícia, que va presidir l’acte central amb l’entrega d’un dels premis anuals que concedeix la Fundació Princesa de Girona.El director general de la Fundació, Salvador Tasqué, va dir ahir que “estem molt contents d’aquesta primera setmana del talent a Lleida en què hem parlat d’oportunitats laborals, de competències, lideratge, treball en equip, benestar emocional, impacte social, propòsit i tot això combinat amb música, esports i cultura”.