El Vila-sana, obligat a vèncer per continuar viu a Europa

El tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, va fer una crida ahir a l’afició perquè empenyi l’equip en el partit d’avui davant del Fraga (19.00, Lleida TV) en el qual les lleidatanes estan obligades a guanyar per continuar vives a la Champions. El Fraga va guanyar el seu primer matx del grup al Benfica (2-0) i les portugueses van fer el mateix amb el Vila-sana (3-1) fa dos setmanes, per la qual cosa una victòria de l’equip del Pla d’Urgell suposaria un triple empat al grup i totes les opcions obertes.

“Vull fer una crida a l’afició perquè confiï en les nostres noies i entre tots puguem superar amb èxit aquest partit davant del Fraga”, va dir Rodero, que només té la baixa de Laura Barcons.El tècnic lleidatà no va ocultar la importància del duel, però va assegurar que té “plena confiança” en les seues jugadores. “Estem convençudes de poder guanyar. L’equip ha treballat molt bé durant la setmana i es tracta de plasmar aquest bon treball. Els he dit a les meues jugadores que estiguin tranquil·les, que la temporada és molt llarga i que facin la feina que han de fer”, va assenyalar.Sobre el rival, que a l’OK Lliga els va guanyar en terres aragoneses per 6-3, Rodero espera “un plantejament similar per part del Fraga, però no hem de cometre els mateixos errors sinó demostrar l’equip que som. Espero un partit igualat i seran els detalls els que marcaran la diferència”, va afirmar el tècnic del Vila-sana. Encara que l’equip lleidatà ve de golejar l’Igualada (8-1), en els dos anteriors encontres va perdre davant del Benfica (3-1) i només va poder empatar a Cerdanyola (4-4). Segons Rodero, “continuem posant tota la il·lusió i treball perquè l’objectiu és millorar i veure si cau algun títol”.