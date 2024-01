Xavi: “Em queda menys que més, al Barça”

L’entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, va assegurar que és conscient que li queda “menys que més” en el conjunt blaugrana i creu que possiblement és “l’únic que entén la realitat de la situació del club”, segons va declarar ahir abans de rebre avui (18.30) el Vila-real.

“Porto dos anys i mig en el càrrec i crec que em queda menys que més, veient els entrenadors anteriors. El Pep va estar quatre temporades, guanyant; Luis Enrique, guanyant, tres.. Jo en porto dos i mitja. Arribarà un punt en el qual marxaré, estigueu tranquils”, va declarar, malgrat apuntar que es troba “bé d’energia” i “tranquil” a pesar dels dubtes sobre la seua continuïtat que, segons ell, “venen des del juliol, quan vam perdre amb l’Arsenal un amistós”.A més, també va criticar que “en aquest club sempre valorem les persones quan comencen a marxar, que és el més injust”, i va posar com a exemples Ernesto Valverde, Ronald Koeman i figures com Sergio Busquets i Jordi Alba.“Entenc el club, entenc les crítiques, però potser soc l’únic que entén la realitat de la situació del club, que és difícil”, va afegir Xavi que, malgrat tot, es va mostrar convençut que “podem fer un bon treball encara”. A més, va revelar que el que el preocupa és “que l’equip millori i que competeixi com l’altre dia en un partit a cara o creu”. El tècnic, que recuperarà plenament Cancelo, també va assegurar que “tenim plantilla per competir a les dos competicions”.

Mor un tercer aficionat del Sevilla

El menor de 15 anys que estava ingressat a l’UCI per accident en el qual van morir el seu pare i el seu germà camí de l’Atlètic-Sevilla va morir ahir també. LaLiga va anunciar ahir que es guardarà un minut de silenci en tots els partits de la jornada en memòria dels tres aficionats del Sevilla.

Definides les semis de la Copa del Rei

Els duels entre el Mallorca i la Reial Societat, i entre l’Atlètic de Madrid –que ahir va fitxar el belga Vermeeren– i l’Athletic Club protagonitzaran les semifinals de la Copa del Rei 2023-2024, segons va oferir el sorteig celebrat ahir. D’altra banda, a la Lliga, l’Alabès va guanyar ahir a la nit a Almeria (0-3).

Marta Torrejón renova amb el Barça femení

El Barcelona femení va confirmar ahir la renovació de Marta Torrejón per una temporada més, fins al 30 de juny del 2025. Torrejón, segona capitana de la plantilla, és la segona futbolista amb més partits jugats amb l’equip, després d’onze campanyes, i ha aconseguit 24 títols a les seues files.