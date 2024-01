Reacció a temps

Un gol de Ballestero a falta d’1:37 per al final va donar la victòria a l’Alpicat davant el filial de l’Igualada (4-3), en un duel molt equilibrat que no es va decidir fins als instants finals. Els visitants van sorprendre en la primera meitat i van aconseguir dos gols d’avantatge, que posaven en dubte la imbatibilitat dels lleidatans. Tanmateix, Joan Ramon Serret va aconseguir reduir diferències amb una falta directa i els lleidatans van aconseguir empatar a falta de 5 minuts per al final, amb un pavelló bolcat i que va esclatar amb el 3-2. L’Igualada va emmudir la grada amb el gol de l’empat, que va arribar tot just un minut més tard, però l’Alpicat no es va rendir i va aconseguir la recompensa del quart gol a falta de 97 segons per al final. D’aquesta forma, l’equip de Jordi Expósito manté sòlid el liderat i la imbatibilitat, abans de visitar en la pròxima jornada el Congrés, situat a la zona baixa de la classificació.