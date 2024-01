Derrota marcada per les baixes

detail.info.publicated Dani Tejedor detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va caure derrotat en la visita a la Pobla de Mafumet per 3-1, en un duel directe que els del Pla d’Urgell afrontaven molt minvats per les baixes i que es va decantar en la segona part amb dos gols de Torrents entrant des de la banqueta. Poc va succeir en la primera part excepte els dos gols, separats només per dos minuts. El primer va ser el del Mollerussa, en una pilota centrada per Putxi que Reynold va introduir a la seua porteria quan volia treure’l (0-1). L’empat local va arribar en una internada per l’esquerra de Céspedes, que va buscar el pal curt aprofitant el buit que va deixar Buetas (1-1). Així es va arribar al descans, després del qual l’home del partit, Torrents, va entrar al camp.La segona part va començar malament per al Mollerussa. La falta de comunicació entre Rocky i Magno va deixar una pilota a l’espai per a Torrents, que amb un gran control es va plantar davant de Buetas, que no va poder fer res davant del xut creuat del nou local (2-1). Llavors va començar a notar-se la falta de recursos ofensius del Mollerussa, que tenia les baixes de Soldevila, Sidibé i Lamin, que van propiciar la segona participació en un matx aquesta temporada del juvenil Joel Garrofé. L’acció clau va arribar al 76. Després d’un córner, els jugadors del Mollerussa van demanar penal per una pilota que va contactar amb el braç d’un defensa. L’àrbitre no el va xiular i en el contraatac Torrents va sentenciar el partit amb el 3-1. Jordi Cortés, a més, va ser expulsat per les protestes per una acció que podria haver suposar l’empat i que va deixar sense opcions el Mollerussa, que va embotellar els locals però no va trobar la manera de marcar amb cap de totes les centrades que va intentar.

“El penal és claríssim, el defensa s’endú la bola amb el colze”

Jordi Cortés, entrenador del Mollerussa, va lamentar “no haver estat capaços d’arribar amb avantatge al descans, cosa que a ells els ha donat vida”. “La contundència en els metres finals avui ens ha sentenciat”, va afirmar el tècnic, que també va assenyalar les baixes com la causa de la derrota. “Hem acabat traient juvenils”, va dir. A més, va reclamar que l’acció prèvia al 3-1 “és penal claríssim, el defensa s’endú la pilota amb el colze”.També va desitjar “a veure si es tanca aviat el mercat i podem comptar amb tots els jugadors”.