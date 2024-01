L'Artesa de Lleida perdona i perd

L’Artesa de Lleida va perdre ahir (1-2) davant de la Unificació Llefià en un partit molt igualat, que es va decantar a favor dels visitants per l’efectivitat de cara a porteria.

En els primers instants de partit, ambdós equips van ser incapaços de generar ocasions clares i imposar el seu estil de joc. Tanmateix, arribant al descans, Yilson va avançar els locals (1-0) amb una gran rematada en un córner.En la segona meitat, els visitants van saber reaccionar i en una falta lateral al minut 55, van empatar el partit amb un cop de cap de Vilar (1-1). Malgrat el gol, els de Badalona no van aconseguir dominar el partit i els locals van tenir fins a tres ocasions per inclinar la balança al seu favor, però no les van materialitzar. Els barcelonins, aprofitant la ineficàcia lleidatana, van marcar l’1-2 definitiu en el minut 81, que va fer augmentar la intensitat i es va saldar amb les expulsions de Grau i Pol Simó per a l’Artesa, i de Jorge González per al Llefià.