L'ENoLI Borges suma a Pontevedra una victòria vital (2-4)

L’ENoLI Borges va aconseguir ahir una victòria de gran importància a la pista del Visit Pontevedra (2-4), que li dona un respir i alimenta les seues opcions de permanència en la màxima categoria del tenis taula estatal. És la segona del curs després de la que va firmar davant del Collado Mediano i li permet allunyar-se una mica de la zona baixa de la classificació. Dos punts de Norbert Tauler, un de Gui Chenkai i un altre de Marc Duran van fer possible aquest triomf vital. El duel va començar bé, amb la victòria de Norbert Tauler sobre Pedro Fernández per 0-3, amb parcials 3-11, 1-11 i 5-11, que posaven el 0-1 al marcador provisional. El Pontevedra va remuntar amb els triomfs de Martín Betancor sobre Gui Chenkai per 3-0 i de Miguel Ángel Vílchez per 3-1 sobre Marc Duran. Amb un 2-1 en contra, Tauler va tornar a ser providencial i va equilibrar el duel després d’imposar-se per 2-3 a Martín Betancor, en l’enfrontament més disputat del partit. Els parcials ho demostren: 9-11, 11-8, 11-6, 6-11 i 9-11. Completava així la seua gran actuació, que va valer dos punts al CTT Borges. Marc Duran va posar de nou en avantatge als de les Garrigues amb una incontestable victòria per 0-3 contra Fernández (3-11, 3-11 i 4-11). El triomf el va assegurar el xinès Gui Chenkai al derrotar per 1-3 Vílchez, en un altre matx molt disputat, amb parcials 10-12, 11-6, 9-11 i 7-11.