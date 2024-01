Les 3 Hores renaixen a la Clua

Les tradicionals 3 Hores d’Hivern de resistència de motocròs van tornar ahir al calendari motociclista després de cinc anys sense disputar-se. I ho van fer amb una trenta-vuitena edició que va tenir una participació gairebé de rècord, amb 70 equips i 132 pilots, entre ells el lleidatà Jaume Betriu, guanyador en diverses ocasions de la prova i que reprenia així l’activitat motociclista després de concloure la seua tercera participació en el Dakar, la primera com a copilot de cotxes.

Va ser precisament el pilot de Coll de Nargó, que corria en solitari, el que va liderar la prova en les primeres quatre voltes, però a poc a poc va anar cedint terreny per acabar al lloc 60 fruit del cansament i de les molèsties que encara arrossega de l’última lesió. A partir de la cinquena volta va prendre el comandament l’equip format per Nil Arcarons i Aniol Molas, en fèrria pugna amb el duo integrat per Simeó Ubach i Unai Aguiló. Aquests últims van aconseguir el liderat a partir de la volta 34 i ja no el van abandonar fins al final, completant 54 girs en 3 hores i superant Nil Arcarons i Aniol Molas en poc més de sis segons.El podi el va completar l’equip format per Liam Sanjuan i Jordi Galera, guanyadors de la categoria júnior, mentre que el millor duo de Lleida va ser l’integrat per Ot Marí, de Gerri de la Sal, i Dídac Arfelis, d’Almacelles, que va ser sisè en la categoria absoluta i segon en júniors.