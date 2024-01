El Mediterrani venç el Català a Lleida

La CE Mediterrani de Barcelona va ser el guanyador ahir de la Winter Cup 2024, el Campionat de Catalunya de Natació amb Aletes –modalitat també coneguda com a natació subaquàtica–, que es va celebrar a la piscina de l’Inefc de Lleida, organitzat pel Club Natació Almenar. La prova va reunir un total de set clubs catalans, a més d’un de les Balears, i en van prendre part prop de 140 nadadors.

Tots competien en una sola categoria, puntuant per clubs, amb nadadors de totes les edats i distàncies que anaven des dels 50 als 1.500 metres. La competició es dividia en tres disciplines: apnea, superfície i escafandre i en les modalitats de bialeta i monoaleta.La CE Mediterrani va ser el club guanyador al sumar al final de la jornada un total de 1.025 punts, mentre que la segona posició va ser per al Club Natació l’Hospitalet, que va totalitzar 887 punts, completant el podi el CN Santa Perpètua, amb 337. El club organitzador, el CN Almenar, únic lleidatà a la prova, va ocupar la sisena posició a la taula classificatòria.Laia Manonelles, representant del club organitzador, explicava que “la valoració que fem de la jornada és molt positiva, hi ha hagut una participació alta i hem recuperat una modalitat que feia potser 15 anys que no es disputava aquí”.