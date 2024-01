Un campió d'onze anys

Albert Sala Llobera, un jove onze anys de la Fuliola, s’ha erigit com un dels millors ciclistes espanyols de la seua especialitat en BTT. Amb només dos anys d’experiència en competicions federades i amb la samarreta de l’Escola de Ciclisme Juneda Garrigues, la jove promesa va culminar el 2023 amb les copes d’Aragó i de Catalunya i va guanyar la Copa d’Espanya de Pump Track, una modalitat de BTT que exigeix habilitat i tècnica. Sala va quedar l’any passat segon en la prova de Montsó i primer a les d’Aïnsa i Agost (Alacant) competint en categoria alevina. En Pump Track hi ha uns altres dos lleidatans que han despuntat el 2023, encara que al BMX Terrassa. Es tracta del campió d’Espanya de la categoria cadet, Roger Farré, i la campiona del món, Mia Ayats, en Girl 10.

“Albert té el major nombre de virtuts que es pot esperar d’un ciclista de la seua edat”, afirma el director del club de Juneda, Pau Pont. “És bo tècnicament i té una gran actitud.” És constant, disciplinat, humil i generós, però els tècnics del club subratllen que el seu entorn familiar afavoreix les seues habilitats. “Ell pren totes les decisions sobre la bicicleta i continuarà competint mentre continuï gaudint”, diu el seu pare, Josep Maria Sala. “Abans de cada prova tinc les meues pors”, admet Albert Sala, “però quan supero tots els obstacles i assoleixo les meues marques, m’emociono”.L’afició pel ciclisme li va sorgir a Albert Sala gairebé per casualitat. Tenia sis anys quan li va arribar a casa publicitat del Bike Aventura Park de Vila-sana. Allà va demostrar les seues capacitats de forma lúdica, per la qual cosa els seus pares van decidir incorporar-lo al club de Juneda per iniciar l’etapa competitiva. El primer any com federat ja va guanyar les primeres proves de la Copa d’Espanya i el Campionat de Catalunya, el 2023 es va consolidar amb quatre copes i la cinquena posició el campionat d’Espanya. Aquest any 2024 ha arrancat amb força guanyant ja la primera prova de la Copa Catalana de BMX a Sant Andreu de la Barca. “Que hagi despuntat tan aviat demostra que té un talent innat”, afegeix el seu entrenador.L’Albert somia a convertir-se en professional. “Estudiaré INEFC i estaré sempre vinculat amb el món de l’esport”, avança el jove ciclista. A banda de preparar-se a les pistes de Juneda, cada setmana acudeix a les instal·lacions del BMX School de Saragossa per perfeccionar encara més la seua tècnica. “A l’Albert només li queda continuar treballant per millorar la coordinació i l’equilibri”, apunta Pont.