Gerard Encuentra: “Em sento molt valorat”

Albert Aliaga, president del Força Lleida, va explicar ahir que ha ofert la renovació per dos anys més a Gerard Encuentra perquè “el club fa passos per consolidar el projecte i un és la renovació del Gerard. Hem posat dos anys perquè la relació entre les dos parts encara té recorregut i fer-ho al gener dona temps per planificar”. Aliaga, en una compareixença al costat del mateix entrenador i Joaquín Prado, director esportiu, va afegir que, encara que l’ascens a l’ACB és un objectiu, “no hi ha cap pressió en aquest sentit, encara que sí ambició”. Va valorar que a Encuentra “li fa il·lusió aquest projecte, és a casa i amb el seu club”. Va assenyalar també que el contracte, ja firmat, té una clàusula que li permet deixar el club en cas de tenir una oferta d’un equip d’ACB.

Gerard Encuentra va dir estar “agraït per la confiança i molt content per tot el que suposa. Tots treballem en la mateixa direcció i sabem cap a on volem anar”. El tècnic va destacar que “soc a casa, amb la meua gent, i és un plaer saludar tots els aficionats quan surto del pavelló després d’un partit, perquè pràcticament ens coneixem tots”. Va explicar que també ha acceptat la proposta perquè “em sento molt valorat. És un plaer treballar en aquestes circumstàncies. Aquí es treballa molt a gust. Volem créixer, ser cada dia millors i que la gent estigui orgullosa de nosaltres”.Va admetre que somia ascendir l’ACB amb el Força Lleida. “Ho he somiat adormit i despert. Fa dos anys que disputem el play-off, hem estat a prop i ho tornarem a intentar aquesta temporada, sabent que la Lliga regular és una cosa i el play-off és una altra. Tant de bo ho aconseguim. També penso en la meua carrera i em sento preparat. Si no ho estigués, seria el primer a dir-ho”, va afegir.

En la seua tercera temporada al club, va afirmar que l’equip té molt recorregut al davant. “El projecte que m’han plantejat va en la tendència de ser millors cada dia. A la LEB Or se’ns comença a tractar com un club que té notorietat. Jo soc un home de projectes i aquest m’agrada perquè és ambiciós. A més, som una família, són moltes hores les que passem junts i per totes aquestes coses ha estat fàcil arribar a un acord”.Per la seua part, el director esportiu, Joaquín Prado, es va mostrar “molt satisfet” per l’ampliació de contracte de Gerard Encuentra “a nivell esportiu i per la persona. Portem ja uns anys i no tinc sensació de desgast, ni a nivell personal ni professional. A nivell de resultats l’etapa del Gerard és altíssimament satisfactòria”. Va destacar també que “la gestió del grup que fa és molt bona, també l’ambient i hi ha sintonia entre tots. Té ambició, però també humilitat”.D’altra banda, Aliaga va afegir que el club ha triplicat el seu pressupost en tres anys, al passar de 500.000 a 1.500.000 d’euros, i va admetre el somni de poder enfilar-se fins a l’ACB, una cosa que “no podem fer sols. Aquest divendres espero veure 4.500 persones al Barris Nord”.

Atlas Energia patrocina l’equip Força Lleida Aspros

Plantilla del Força Lleida Aspros, amb Albert Aliaga i Néstor Gutiérrez al centre. - JAVI ENJUANES

L’equip Força Lleida Aspros, que compleix la seua novena temporada, comptarà amb el patrocini de la firma lleidatana Atlas Energia. El club va presentar ahir aquesta col·laboració en un acte presidit per Albert Aliaga i al qual va assistir el director general d’Atles Energia. Néstor Gutiérrez. L’equip participa a la Lliga Interclubs ACELL i acaba de proclamar-se campió de Lleida.