Roque salva els mobles

Si al Barcelona només la rebel·lia de Lamine Yamal i Fermín buscaven agitar la monotonia, els futbolistes rogets esperaven una mica tímids l’error defensiu de cada partit dels blaugranes que en el primer acte no va arribar.

El públic de Montjuïc va veure el primer tret entre els tres pals en el minut 47, obra de Lamine Yamal, que va aturar sense problemes Aitor Fernández.Va moure el vesper Xavi als quinze minuts de la represa. Va donar entrada a Vitor Roque, l’única alternativa ofensiva que tenia a la banqueta. Va entrar el brasiler per Fermín en el 62 i en el 63 ja estava celebrant el seu primer gol com a blaugrana. Fins a aquell moment havia disputat 86 minuts repartits en cinc partits en els quals li va fallar la porteria.El gol de l’exjugador de l’Athletico Paranaense va arribar després d’una gran jugada col·lectiva del Barça –potser la primera del partit– que va acabar als peus de Cancelo que, amb l’exterior de la cama dreta, va col·locar la pilota al primer pal, on va aparèixer com un avió Roque per rematar amb un cop de cap potent. Rugia Tigrinho –un dels sobrenoms del brasiler–, que poc després provocaria la falta d’Unai García que va significar l’expulsió del defensa roget per doble groga.Amb superioritat numèrica, el Barcelona, que va tenir a prop el segon en una transició ràpida de Lamine Yamal, va ser incapaç d’apropiar-se de la pilota. I l’Osasuna va estar a prop d’igualar el marcador amb dos ocasions claríssimes de Raúl García i Moncayola.El segon gol blaugrana no arribava –Lewandowski va marcar en fora de joc– i l’Osasuna jugava amb els nervis i les urgències del seu rival. Les últimes dos jugades van acabar a l’àrea dels locals. A pilota aturada, tampoc no va arribar el gol roget. Respirava el Barcelona, que va sumar tres punts vitals en la seua pugna per un bitllet per a la Champions. L’Athletic Club –cinquè classificat– és ara a cinc punts.

L’equip de Xavi, en el primer partit després de l’anunci de la seua marxa, va sumar tres punts vitals “La reacció de l’equip ha estat molt bona. Aquest és el camí, amb els jugadors donant-ho tot”

El Barcelona va agafar aire (1-0) ahir davant de l’Osasuna en un partit que es va decidir amb un solitari gol del brasiler Vitor Roque –el primer com a blaugrana–, que a més va forçar la falta que va acabar amb l’expulsió per doble groga d’Unai García en el 67. Malgrat jugar més de 25 minuts amb un jugador menys, els de Jagoba Arrasate, que encadenen quatre mesos sense guanyar lluny d’El Sadar, no es van arrugar a l’Estadi Olímpic Lluís Companys i van estar a prop de l’empat amb dos clares ocasions de Raúl García i Moncayola.

Reclamava Xavi en la prèvia una reacció dels seus jugadors. Pensava que s’alliberarien després d’anunciar que deixaria la banqueta blaugrana a final de temporada. Va passar al contrari en el primer temps. Va sortir el Barcelona amb quatre novetats en l’alineació. El jove Pau Cubarsí i Joao Cancelo en defensa, Pedri a la medul·lar i Ferran Torres en atac. Aquest últim va jugar únicament quatre minuts, el que va tardar a notar unes molèsties a la part posterior de la cuixa. Va deixar el camp visiblement afectat, el de Foios, el jugador més en forma de l’equip en un mes de gener per oblidar. Més problemes per a Xavi.Al seu lloc, va entrar Fermín López, del poc destacable del Barcelona juntament amb Lamine Yamal en uns primers 45 minuts tediosos, sense ritme ni tot just ocasions per part dels dos equips. Prova d’això és que ni locals ni visitants no van rematar entre els tres pals en el primer temps.Les més clares les van tenir Robert Lewandowski i Ante Budimir amb sengles cops de cap que no van trobar porteria per poc. Sense ritme, la circulació de pilota blaugrana era lenta, una cosa que agraïen els de Jagoba Arrasate, que només va mantenir tres titulars de l’últim partit (David García, Johan Mohica i Ante Budimir) amb el sistema de tres centrals i dos carrilers que ha posat en pràctica en els últims partits.

Vitor Roque: “Marcar ha estat un somni fet realitat”

El davanter Vitor Roque va celebrar el seu primer gol amb la samarreta del Barcelona, un moment especial per al brasiler. “Marco el meu primer gol, davant dels aficionats a Montjuïc. Estic molt content per la victòria i és un somni fet realitat marcar el meu primer gol”, va afegir el jove davanter brasiler, de 18 anys i nouvingut a Barcelona en aquest mercat d’hivern.“Vull continuar treballant per aprofitar al màxim l’oportunitat que el míster em doni. No tinc cap número de gols, vull treballar per continuar marcant”, va assegurar en declaracions a DAZN.Per la seua part, l’entrenador blaugrana, Xavi Hernández, va assegurar que el seu equip va mostrar una “reacció molt bona” després del seu anunci de deixar la banqueta a final de temporada i creu que estan en el “camí” per acabar de la millor forma possible aquesta campanya. “La reacció quant a intensitat, agressivitat i atenció en el joc és molt bona. Ens hem de quedar amb això. Dels jugadors i de l’afició, que ha tornat a estar de 10 i necessitem aquesta unió per acabar de la millor manera. Aquest és el camí, amb els jugadors donant-ho tot. És encertada la decisió. El barcelonisme està unit i és el que buscava”, va assegurar en roda de premsa. “Dels jugadors no tenia cap dubte que seria així, i de l’afició tampoc. He notat sempre el suport de l’afició. Necessitem la unió del barcelonisme per lluitar per LaLiga i la Champions i aquest és el camí”, va reiterar.

Ferran pateix una lesió al bíceps femoral

El davanter del Barcelona Ferran Torres, que es va retirar per unes molèsties musculars en el minut 7, pateix una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta, segons va informar el club blaugrana. Després del partit, el jugador es va sotmetre a les proves mèdiques que van confirmar l’abast de la lesió, si bé el club blaugrana no va donar a conèixer el temps d’absència.

Ancelotti “entén” la marxa de Xavi

L’italià Carlo Ancelotti, entrenador d’un Madrid que avui visita el Getafe (21.00), va evitar entrar a valorar en profunditat la sortida a final de temporada de Xavi del FC Barcelona, encara que sí que va assegurar ahir que entén la decisió que va prendre el seu company de professió davant de la pressió que sent. “Ho entenc”, va ser l’escarida resposta d’Ancelotti.

A subhasta el tovalló del contracte de Messi

El tovalló sobre el qual es va escriure la promesa del FC Barcelona de contractar per primera vegada Messi serà subhastada entre el 18 i el 27 de març per la casa londinenca Bonhams, amb un preu de sortida de 300.000 lliures (348.000 euros). Aquesta es considera una de les peces més importants de la història del futbol, que dona compte de l’exitosa carrera que va iniciar el jugador de Rosario amb tan sols 13 anys d’edat. El compromís d’un contracte al tovalló el va escriure amb bolígraf blau Carles Rexach, director esportiu del Barcelona.