Rossi arriba al Lleida per ajudar que “sigui campió”

L’italià Leonardo Rossi es va mostrar ahir “emocionat amb el projecte que li han presentat” i “amb l’expectativa de poder ajudar a aconseguir l’objectiu que té el club de ser el campió”, durant la seua presentació com a nou jugador del Lleida.

El davanter, de 19 anys, recala en el club com “una aposta de present i futur”, segons va declarar el director esportiu de l’entitat, Raúl Fuster, que va reconèixer que “ell és un fitxatge que ja volíem fer a l’estiu, però el Nàpols no el va deixar sortir llavors, així que hem continuat treballant per poder tenir-lo aquí ara”.Fuster també va detallar, en aquest sentit, que “esperem concretar alguna opció en la posició de central en aquestes últimes hores de mercat [que acaba avui] i si no esperarem a veure si apareix una cosa interessant fora de mercat”.Sobre Rossi, va destacar que “és un jugador molt dinàmic i que en les categories inferiors ha tingut sempre molt gol”. El mateix futbolista es va definir com “un atacant que m’agrada jugar a l’espai, rebre la pilota en els últims metres i espero marcar els màxims gols possibles”.Després de presenciar el Lleida-Alzira de diumenge (3-1), va considerar que l’equip “juga un futbol tècnic i ràpid, que crec que serà bo per a les meues característiques”. A més, va valorar que “el grup m’ha acollit molt bé i fins i tot es preocupa perquè ho entengui tot”, ja que Rossi no parla encara castellà. El jugador va concloure que “he deixat el Nàpols perquè buscava arribar a un primer equip”.