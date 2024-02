Duel d'alta volada al Barris Nord

El Barris Nord viurà avui (21.00/Lleida En Joc) l’enfrontament entre els dos equips en millor ratxa de la LEB Or, ja que l’ICG Força Lleida, que encadena sis triomfs a la Lliga –i nou en els últims deu partits– que l’han col·locat sisè, rep el Leyma Corunya, l’únic conjunt que el supera, amb set.

Tanmateix, el conjunt gallec, que ocupa la segona plaça i és un dels màxims candidats a l’ascens, arriba al duel tocat anímicament, després de perdre diumenge passat la final de la Copa Princesa davant de l’Estudiantes (80-72), encontre pel qual es va aturar la Lliga l’últim cap de setmana.El tècnic del Força Lleida, Gerard Encuentra, no tenia una opinió clara sobre com pot afectar el seu equip la setmana sense partit. “La veritat és que no sé respondre gaire bé, perquè quan portes una dinàmica bona el que vols és continuar competint, però també imagino que a jugadors que venien tocats com Krutwig o Hasbrouck els haurà vingut bé per recuperar-se i d’altres hauran aprofitat per desconnectar. Així que ja veurem i tant de bo ens hagi vingut bé”, va reconèixer.El tècnic dels lleidatans, que afrontarà el seu primer matx després de renovar amb el club fins al 2026, va desitjar que “el Barris sigui una súper caldera i que ens ajudi, perquè necessitarem l’afició quan les coses no vagin tan bé”.“Ells tenen una plantillassa, però la nostra pista és molt difícil. És una bona festa per gaudir-la, un dels partits de nivell de la Lliga i nosaltres necessitem el suport de la nostra gent. Necessitem el públic bolcat i animant-nos, perquè ells fan que els moments dolents passin més ràpid”, va afegir Encuentra, que va destacar ser “el millor local de la categoria, perquè jugar a casa ens dona un plus, perquè ens sentim molt còmodes i hi ha molta comunió amb la gent. Som una pinya amb l’afició i això es nota a la pista, perquè des que vaig arribar com a entrenador només hem perdut sis partits al Barris Nord”.L’entrenador també va apuntar que “prefereixo que el rival vingui després d’una derrota que d’una victòria, perquè guanyar et dona molta confiança”. Encara que va afegir que “crec que la derrota davant de l’Estudiantes va ser dolorosa per a ells”, va destacar que “nosaltres hem de pensar en nosaltres, aprofitar que venim d’una bona ratxa i que a ells els pot entrar algun dubte”.El duel davant del Corunya serà el primer dels tres duels que afronta l’equip lleidatà abans d’una nova aturada, en els quals visitarà el Castelló i rebrà el líder Estudiantes. Malgrat reconèixer que “són partits en els quals si guanyes t’atanses a objectius majors, perquè a més venen els líders”. Encuentra va apuntar que “només penso en el Corunya, perquè és un rival molt complet i cal anar pas a pas”.