Projecte perquè persones amb discapacitat arbitrin

L’exàrbitre internacional Xavier Estrada Fernández, amb la col·laboració de Down Lleida i la Fundació Àlex, que presideix Gabriel Masfurroll, han elaborat el que el lleidatà defineix com “una eina pionera”, que explica el reglament del futbol amb un llenguatge “accessible a totes les persones, no només a les que tenen discapacitat intel·lectual”. El llibre Fútbol: Reglas del Juego es va donar a conèixer ahir en un acte en el qual també es va presentar el projecte Árbitros Genuinos, que vol formar persones amb síndrome de Down i discapacitat intel·lectual perquè puguin exercir d’àrbitres en competicions Genuine, en les quals competeixen equips formats amb futbolistes amb discapacitat intel·lectual.

A l’acte, presentat pel periodista lleidatà de TV3 Artur Peguera, van assistir diverses autoritats i representants de clubs. Xavier Estrada va explicar que la idea l’hi va donar el seu fill, un dia que li va demanar que li expliqués les regles del futbol. “Li vaig mostrar un reglament, que té 300 pàgines, per llegir-lo junts, i vaig veure que era una normativa que poques persones coneixen al detall per la seua complexitat. Vaig pensar a fer alguna cosa que el fes didàctic i de lectura més fàcil, adequada a tots els col·lectius.” Va comptar per a això amb la col·laboració de Down Lleida, Down Espanya i la Fundació Àlex.Olga Parés, presidenta de Down Lleida, va dir que “ens va semblar molt interessant fer una lectura fàcil del reglament per als nois i noies que tenim, però també per als que no entenem gens de futbol”. També ho veu com “un pas més per garantir la igualtat d’oportunitats en l’àmbit esportiu”. Estrada va treballar per elaborar-lo amb els pedagogs de l’associació. Els primers exemplars van ser entregats als dos joves Down que han posat per a la campanya, Indiana Solà i Iker Moreno.Quant al projecte Árbitros Genuinos, que aprofitarà el nou text del reglament, Gabriel Masfurroll va assenyalar que “és una oportunitat única al món perquè persones amb capacitats diferents puguin arribar a convertir-se en àrbitres de futbol, arribant no només a ocupar noves posicions, sinó a més obrint la porta que sigui un treball remunerat”.