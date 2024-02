Segon Mundial per a Juste

El Mundial de Natació arranca avui a Doha, una cita en la qual la delegació espanyola comptarà amb un total de 73 participants, entre els quals la lleidatana Paula Juste (CN Lleida), entre les set disciplines participants.

La Federació Espanyola desplaçarà el dia 8 a Doha un total de 20 nadadors i nadadores a l’última gran prova abans dels Jocs Olímpics. No obstant, les places olímpiques per a la cita no es decidiran fins al Campionat d’Espanya d’estiu que es disputarà al juny. Sense grans noms ni aspirants clars a medalla, la delegació espanyola intentarà excel·lir entre els millors per guanyar experiència de cara a aquesta cita olímpica, en la qual, en principi, sí que hi hauria Mireia Belmonte, malgrat que la badalonina no viatjarà a Doha.Paula Juste competirà en aigües qatarianes en les proves de 100 i 200 papallona. En la de 100 papallona debutarà el diumenge 11 de febrer amb la disputa de les sèries classificatòries a la sessió que començarà a les 7.30. En cas de superar ronda, la lleidatana afrontaria les semifinals aquell mateix dia a la sessió que començarà a les 17.00 hores. La final dels 100 papallona femení està prevista l’endemà a la tarda. Juste té acreditada una millor marca de 59.24 que va obtenir el març de l’any passat al Campionat d’Espanya.El dimecres 14 Paula Juste iniciarà les sèries de 200 papallona al matí i disputaria les semifinals a la tarda. La final es preveu el dijous 15. En aquesta prova Juste té com a millor marca 2:12.37, aconseguida a Itàlia el juny passat.La natació artística serà la disciplina que obrirà avui el teló, amb Espanya com una de les grans favorites, després de la gran actuació del Mundial de Fukuoka de l’estiu passat, on va aconseguir 7 medalles (3 ors, una plata i 3 bronzes).