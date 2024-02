Un Lleida poc inspirat cau fora de casa davant del Saguntí (0 -1)

detail.info.publicated jofre pijuan detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El conjunt de Viadero no ha trobat la manera de connectar en les jugades d'atac i una badada defensiva ha condemnat l'equip blau

El partit no ha començat gens bé pels interessos de Lleida, ja que el Saguntí ha fet un gol matiner, al minut 5, després d'una carambola desafortunada on la pilota ha acabat dins de la porteria del conjunt blau. Els primers minuts han continuat lleugerament dominats per l'equip del País Valencià i això s'ha traduït en més ocasions. El Saguntí ha gaudit de dos 1 contra 1, però Iñaki ha complert sota pals i ha evitat que els valencians ampliessin més la distància.

La segona part ha començat amb un Lleida que ha buscat solucions a la banqueta. Primer ha entrat Agüero per Musah i poc després Mateo per Óscar, tot plegat per intentar reanimar l'equip. Tot i això, el Lleida no ha trobat la manera de fer mal al Saguntí que ha aprofitat les seves ocasions per fer patir la defensa dels de Ponent. Viadero ha cercat més cames fresques amb l'entrada al camp de les noves incorporacions del mercat d'hivern Vigário i Rossi, però avui no era el dia del Lleida. Els últims 5 minuts de partit més l'afegit han estat frenètics pel conjunt de Viadero amb intents continuats per arribar a la porteria rival, així i tot, el Saguntí encara tindria una oportunitat més que ha acabat anul·lada. Abans d'acabar, Becerra ha fallat la rematada més clara del partit pels lleidatans que ha marxat als núvols de Sagunt.

Amb aquesta derrota el Lleida continua segon classificat a la lliga a només un punt del líder i empatat amb el Badalona Futur, en tercera posició. La setmana vinent el Lleida juga diumenge al Camp d'Esports contra el Manresa a les 17 h