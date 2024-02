El Lleida visita el difícil camp del Saguntí

El Lleida Esportiu afronta avui (12.00/Lleida En Joc) un nou repte com a visitant per mantenir l’exigent pols a la part alta de la taula que ara manté amb l’Europa, amb qui comparteix el liderat, i també amb Badalona Futur i Hèrcules, que estan tres punts darrere.

El conjunt blau s’enfrontarà a un Atlètic Saguntí ple d’incògnites, ja que, després de caure a la zona de descens directe diumenge passat, el club va destituir Sergi Escobar com a entrenador i va arribar Jonathan Risueño per rellevar-lo.A l’estrena del tècnic, cal afegir-hi la pèrdua de tres peces importants a la plantilla com Juanma Acevedo, Carles Salvador i Goyo Medina, que han obligat a reconstruir l’onze inicial habitual de l’equip saguntí.Malgrat tot, el conjunt blau afronta el duel encara amb el record del que va ser l’enfrontament de la temporada passada en terres valencianes, que va acabar amb un contundent 4-0 en contra. El tècnic blau, Ángel Viadero, que ahir va complir un any a la banqueta lleidatana, va reconèixer en roda de premsa que “l’any passat ells van ser absolutament superiors” i va explicar que “no hem basat la nostra anàlisi en aquell partit, però sí que hem recordat accions que aquell dia ens van penalitzar i que es poden repetir”.De fet, el conjunt blau buscarà la seua primera victòria a Sagunt, perquè més enllà de l’any passat el Lleida també va perdre en les seues dos anteriors visites al camp del Saguntí, en ambdós ocasions per 1-0.Viadero, que tindrà l’única baixa per sanció de Ton Ripoll, va apuntar que l’última victòria davant de l’Alzira (3-1), després de quatre enfrontaments sense guanyar, va reforçar la confiança de l’equip, però no va significar un canvi en l’actitud durant la setmana. “L’equip és molt estable, veig els nois molt similars a la setmana anterior i això és bo, perquè si només vius dels resultats ets vulnerable”, va apuntar l’entrenador càntabre, que va reconèixer, d’altra banda, que el canvi de tècnic en el Saguntí genera “incertesa”.

Duel directe entre Hèrcules i Sant Andreu

Hèrcules i Sant Andreu protagonitzen avui un duel directe entre el quart i el cinquè classificats (18.00). L’Europa, líder empatat amb el Lleida, rep l’Andratx (12.00), mentre que el Badalona Futur, tercer classificat, s’enfronta al Manresa com a visitant (12.00).