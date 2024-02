Bronze per a Berta Segura

L’atleta lleidatana Berta Segura va aconseguir ahir la medalla de bronze en la prova dels 400 metres del Campionat d’Espanya sub-23 short track en pista coberta disputat a Antequera (Màlaga).

Segura va baixar dels 54 segons (53.91) i va establir la seua segona millor marca en pista coberta en la que va ser una gran carrera. Tant que la cordovesa Carmen Avilés es va proclamar campiona amb 53.31, un registre que a més de permetre-li penjar-se la medalla d’or i obtenir marca personal, la col·loca com a líder absoluta de l’any (quarta sub-23 de sempre). Darrere, també gran cursa de la madrilenya Blanca Hervás, segona amb 53.38 (setena sub-23 de sempre). Iván Espílez, entrenador de Berta Segura, va dir en xarxes que “estem insatisfets amb la posició, però sabíem que aquest campionat ens arribava aviat”. A més, va ser molt elegant i va elogiar les rivals de la seua pupil·la. “Carmen i Blanca han corregut millor i es mereixen el seu resultat. Orgullosos d’estar en la batalla i a continuar entrenant”, va escriure Espílez.Segons Espílez, “la preparació de Berta està encaminada al Mundial de relleus que tindrà lloc a Nassau (Bahames) el 4 i 5 de maig, de manera que encara pot millorar molt el seu estat de forma i aquest campionat no l’havia preparat de forma específica”. La pròxima competició de l’atleta lleidatana tindrà lloc a Ourense els dies 17 i 18 de febrer en el Campionat d’Espanya absolut.També van participar a l’Estatal sub-23 dos atletes de l’Aldahra Lleida UA: Laura Montaña, que va finalitzar la 19 en 60 metres tanques (9.09) i Amine Ettalydy, que va abandonar el concurs de triple per lesió.