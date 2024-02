Llastats per la ineficàcia

El Finques Prats Lleida Llista va reviure ahir el dia de la marmota. Va tornar a exhibir un gran joc, va tancar el Calafell a la seua parcel·la durant bona part del partit i va gaudir de més del triple d’ocasions clares que el rival, però el resultat va ser el de gairebé sempre: derrota (3-4). És la vuitena del curs, la quarta en els últims cinc encontres, i és que els d’Edu Amat no guanyen des de fa gairebé dos mesos. El Llista, que jugava sense Sergi Folguera per sanció, va arrancar el matx pràcticament igual com ho va fer fa una setmana a Igualada, dominant el joc i gaudint de clares ocasions per obrir el marcador, però com llavors, i en molts altres duels aquesta temporada, la baixa efectivitat el va penalitzar moltíssim. Ahir va fer internacional el porter tarragoní, un Gerard Camps que va evitar d’inici el gol en trets d’Aragonès i Badia, aquest últim per partida triple, a més d’una contra que Julián Martínez, ahir titular, no va aconseguir transformar.

I com li ocorre en molts partits, el rival va marcar a la primera clara que va tenir, si bé aquesta vegada no va ser ni ocasió, ja que la mala fortuna es va aliar clarament a favor del Calafell. Xaus dispara des de mitja pista, la bola rebota a la tanca i Zapater, en l’intent per cobrir la porteria, se la introdueix al seu marc. Va ser una gerra d’aigua freda per als llistats, que malgrat això no van deixar de buscar la porteria rival. Nico Ojeda i Paiva van tornar a posar a prova Camps, però l’efectivitat rival va colpejar de nou, aquesta vegada amb un tret creuat de Domènech que va sorprendre el porter lleidatà per alt.Edu Amat va demanar temps i va reorganitzar l’equip, que va tornar a pista amb el mateix ímpetu, però amb una mica més d’encert. Moncusí va avisar i poc després, al 18, Nico Ojeda retallava distàncies amb un tret creuat que es colava per sota de les cames del porter tarragoní. El gol va donar ales als llistats, que van tornar a tancar el Calafell a la seua parcel·la i gaudint d’innombrables ocasions per marcar. Badia, el més incisiu, va tenir el gol de l’empat en un parell d’accions, així com Ojeda, Aragonès i Julián Martínez, però Camps va tornar a fer-se gegant. Quan semblava que el marcador ja no es mouria al descans, Paiva, en una jugada calcada a la de l’1-2, firmava un empat més que merescut.La segona part va començar igual, amb el Finques Prats abocat sobre la porteria de Camps, que va tornar a ser crucial per al seu equip evitant el gol en tres rematades d’Aragonès i dos més de Paiva. I la història va tornar a repetir-se. A la primera acció de perill del Calafell a la represa, Xaus va demostrar que passa per un moment dolç i va tornar a avançar el seu equip de fort tret. Per acabar-ho d’adobar, una exclusió d’Aragonès, que venia precedida de dos clares faltes sobre ell que els àrbitres no van voler veure, va permetre al golejador del Calafell situar una altra vegada dos gols d’avantatge davant la incredulitat de l’afició.El Llista no es va rendir i va continuar tancant el rival, però la falta d’encert continuava sent alarmant. Un minut després del 2-4, Paiva va gaudir d’un penal que va forçar Aragonès, però el llançament del portuguès es va estavellar al travesser. Més mala sort impossible. Però l’equip no va defallir i va seguir fidel al seu ADN competitiu. Duch, Aragonès en dos occiones seguides, Pavia i Nico Ojeda van tenir el tercer gol a les mans, però l’encert els seguia esquiu fins que el mateix argentí, en una acció de contraatac, va situar el 3-4 a tres minuts i mig del final.Els llistats van tancar per complet el Calafell, que amb prou feines va poder creuar de mitja pista, i les ocasions van continuar caient. Aragonès va tornar a topar amb Camps en un parell d’accions, igual que Nico Ojeda, que a pocs segons del final va tenir una claríssima oportunitat pràcticament sense porter però va estavellar la bola al pal, confirmant-se una nova derrota que manté l’equip en zona de play-out, en una jornada en què no va poder aprofitar les derrotes de Girona, Mataró i Rivas. Precisament el quadre madrileny serà el pròxim rival diumenge, un duel que ja té aire de final. Abans, dijous, els d’Edu Amat rebran el Trissino a la Champions a la recerca d’un bon resultat que els permeti apujar la malmesa moral.

No va aprofitar les derrotes dels dos últims i del Girona per situar-se a un punt de sortir del play-out

Edu Amat va tornar a lamentar la fata de gol que una vegada més el va condemnar a la derrota. “Hem rematat 19 vegades a la primera part i 17 a la segona, i ells 11 i 8, una diferència molt evident. Una vegada més paguem aquesta falta d’encert i punteria que ens està penalitzant aquests últims partits”, va assenyalar el tècnic llistat, que va tenir elogis cap al seu equip. “Per joc i ocasions es mereix més del que està aconseguint, però això és hoquei, i ells en tres accions aïllades han marcat”, va afegir. Va reconèixer que la falta de gol “és una qüestió de confiança, d’encert”, i també una mica de fortuna. “Rematem, va al pal i surt fora, en canvi ells tiren al pal i la bola els entra”, va assenyalar.

Amat va destacar que ahir no es podia atribuir res a l’equip més que aquesta falta d’encert. “Està treballant bé, genera ocasions i per actitud no se’ls pot dir res. Avui és un dia per estar orgullós de l’equip i al final mires el vestidor i els caps estan enfonsats, és normal. Volem sumar ja de tres en tres perquè portem sense guanyar des del 13 de desembre i per a nosaltres no és gens agradable. Ens falta una victòria, i crec que quan l’aconseguim significarà molt”, va apuntar.L’exllistat Jepi Selva, ara al Calafell, va reconèixer que “no ens hem merescut guanyar, el Lleida ens ha dominat de principi a fi”, va dir. El seu tècnic, Ferran López, va assegurar que “el millor per a nosaltres han estat els tres punts”, assumint la superioritat del Llista.