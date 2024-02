La víctima ratifica davant del tribunal que Alves la va violar

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La jove que acusa l’exjugador del Barça Dani Alves d’haver-la violat en un bany de la discoteca Sutton de Barcelona ha ratificat aquest dilluns la seua versió davant del tribunal que jutja el futbolista, en una declaració de més d’una hora, a porta tancada i entre extremes mesures de protecció. Segons fonts jurídiques, la víctima ha mantingut davant de l’Audiència de Barcelona el relat que ha sostingut al llarg de la instrucció de la causa: que Alves la va agredir sexualment, amb violència i una actitud despectiva, després d’apressar-la a entrar amb ell a l’estret bany del reservat de la discoteca Sutton. La jove ha declarat durant prop d’hora i quart, al costat del banc dels acusats de la secció 21a de l’Audiència de Barcelona on s'asseu Alves, però protegida per una mampara per impedir la seua confrontació visual amb ell i acompanyada d’agents dels Mossos d’Esquadra. La declaració s’ha dut a terme sense públic, a porta tancada, amb la veu distorsionada i la imatge pixelada, per impedir que es pugui divulgar la seua identitat en cas d’una posterior filtració de l’enregistrament del judici.