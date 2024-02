Els Mossos ratifiquen la versió de la jove que acusa Alves de violar-la

Els mossos d’esquadra que van investigar la denúncia de violació contra el futbolista Dani Alves van apuntalar ahir la versió de la víctima, que creuen “corroborada completament” per les imatges de les càmeres de seguretat de la discoteca i per la seua reacció: “Estava en xoc, s’enfonsava al donar detalls.” Una desena d’agents de la policia catalana van declarar ahir en el judici que se celebra a l’Audiència de Barcelona contra l’exfutbolista Dani Alves, per a qui la Fiscalia demana nou anys de presó acusat de violar una jove al lavabo d’un reservat de la discoteca Sutton de la capital catalana el 30 de desembre del 2022.

Segons asseguren els Mossos –en una descripció que coincideix amb la de les amigues de la víctima–, la jove no deixava de repetir que l’únic que volia era anar-se’n a casa, es resistia a denunciar per temor que no la creguessin o que transcendís la seua identitat per la repercussió mediàtica del cas, i fins i tot va arribar a confessar-los que se sentia “culpable” pel que havia succeït. A més, van agregar que la jove va insistir a deixar-los clar que “no volia diners, només justícia”. Una de les agents que van prendre declaració a la víctima va certificar davant del tribunal que la seua denúncia va quedar “corroborada completament” amb les imatges de les càmeres de la discoteca. Per la seua part, el director de la discoteca, després de confirmar al tribunal que Alves era un client habitual, va explicar que la jove, entre llàgrimes, va assenyalar el futbolista quan va passar pel seu costat per sortir del recinte: “Ha sigut ell.” Joana Sanz, esposa d’Alves, i tres amics amb qui va estar de festa aquell dia van mirar de sostenir com a atenuant la seua embriaguesa.

