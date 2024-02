Problemes per a Márquez

Marc Márquez va tenir una arrancada de pretemporada a Sepang un pèl estranya al manillar de la Ducati de l’equip Gresini Racing. L’expectació que havia generat el seu debut a l’equip satèl·lit de la marca italiana, després d’abandonar Honda, no va estar a l’altura pels problemes que va haver de superar ja des de l’inici. La Ducati del 2023 que pilotava es va parar en quatre revolts i no va poder fer ni una volta en la primera sortida, havent de tornar al box per la part posterior, la que dona al pàdoc, sobre la moto però remolcat per un escúter de l’organització.

Més tard, el gran dels Márquez, que aquest any torna a compartir box amb el seu germà Àlex, va poder tornar a l’acció i completar 21 voltes, però de nou es va quedar tirat al revolt 1, també tot just sortit de boxs. En aquell moment estava marcant un discret dinovè millor temps, a gairebé un minut i mig (1.335) respecte al líder de la taula de temps, el subcampió del món Jorge Martín (Pramac Racing). Els primers passos del nou pilot Ducati, que té a la seua disposició les motos amb què Johann Zarco corria l’any passat a l’equip Pramac, són més lents del que s’esperava. Tampoc hi va ajudar la caiguda que va tenir després al revolt 15, encara que va ser sense conseqüències i va poder reprendre la marxa sense problemes.A la tarda, el primer a besar l’asfalt va ser el seu germà Àlex en el revolt 2, encara que sense conseqüències físiques. El vigent campió del món, l’italià Pecco Bagnaia, i l’espanyol Raúl Fernández també van caure, ells al revolt 11, quan només havien passat 10 minuts de l’inici de la sessió. Alguns van posar pneumàtics nous tous i van escalar a la taula, com Quartararo, que al final va firmar el tercer millor registre.Igualment, Marc va fer diversos girs bons per ascendir a la taula de temps. Va començar a sentir-se a gust i la seua última tanda va ser bastant bona. Això li va permetre acabar la sessió al top 10 (novè) i generar més il·lusió per al futur. Ja va tombar la moto més que a Xest i va fer fins i tot alguna salvada. Àlex, per la seua part, va acabar davant del seu germà, sent setè a poc més de mig segon (0.591) del gran dominador del primer test de pretemporada, Jordi Martín, l’únic pilot que va ser capaç de baixar d’1.58. Segon va ser Pedro Acosta, que debuta a la categoria reina.

“Hi ha hagut una mica de conya per la quantitat de problemes”

Marc Márquez va acabar satisfet el primer test malgrat patir diversos contratemps. “Al final hi havia una mica de conya dins del box, perquè hi ha hagut una gran quantitat de problemes. L’important és que l’equip ha reaccionat molt bé i això dona tranquil·litat”, va destacar el lleidatà, que va afegir: “No sé què ha passat. Sé que he tornat quatre vegades pel vial, que són coses que normalment no passen. Han estat quatre problemes i els quatre diferents.”D’altra banda, al documental Márquez. Revelado, que ahir va estrenar la plataforma DAZN, el pilot de Cervera se sincera. “Si no he guanyat una cursa en dos anys no puc pretendre arrasar, no puc pretendre guanyar un campionat, primer he de construir i no començarem la casa per la teulada”, va destacar Márquez, que també parla de Valentino Rossi. “Vaig tenir la sort d’enfrontar-me a ell, de guanyar-lo, que em guanyés ell un any i també de poder compartir pista amb ell per aprendre’n. Van ser anys bonics”, va concloure.