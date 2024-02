I ara, la Champions

El Vila-sana va superar ahir amb nota la seua complicada visita a la pista de Las Rozas, un recinte obert pels laterals i on el fred va ser protagonista. Malgrat això i les baixes de Barcons, Gimena Gómez i Flor Felamini, que al final no va jugar malgrat viatjar, el quadre lleidatà va golejar per 1-4 per sumar tres punts que el mantenen segon abans d’afrontar dissabte un duel decisiu a Fraga per continuar viu a la Champions.

La victòria donarà moral per afrontar el decisiu duel de dissabte per continuar vives a la Champions

El quadre del Pla va estar a prop de marcar mig minut després de posar-se en joc la bola, però Maria Porta no va encertar en un contraatac, amb la mala fortuna que en la jugada següent les madrilenyes van prendre avantatge amb un tret llunyà d’Horche que va sorprendre Anna Salvat. El Vila-sana va reaccionar ràpid i un minut després Victòria Porta restablia la igualada al culminar un contraatac. El gol va fer confiança a les lleidatanes, que van aconseguir el control del joc i de les ocasions, encara que els va faltar definició, concretament a Dai Silva, que en va tenir dos, i Luchi Agudo, que van topar amb la portera local. El domini del Vila-sana va tenir el premi als deu minuts, quan Silva es va aprofitar d’una magistral assistència per darrere de la porteria d’Agudo per posar per primera vegada en avantatge el seu equip. Fins al descans les ocasions lleidatanes es van succeir gairebé sense parar. Luchi va tenir el tercer gol en un un contra un que va evitar bé la portera, que també es va exhibir en una rematada de Silva. Las Rozas, més replegat, va intentar alguna incursió, però Salvat va resoldre bé. Abans del descans, Maria Porta, Victòria Porta i una altra vegada Luchi van tenir l’1-3, però no van definir bé. La mateixa argentina va certificar el domini del Vila-sana anotant el tercer als quatre minuts de la segona meitat, i va poder sentenciar un minut després, però Rubio ho va evitar. L’equip de Rodero tenia el matx molt ben controlat, i més arran de l’1-4 que va anotar Silva. El tècnic madrileny va demanar temps buscant una reacció que no va arribar, ja que el Vila-sana va controlar sense problemes pensant ja en el decisiu duel de dissabte a Fraga.

Felamini no juga i Gimena, amb un esquinç, serà baixa dos setmanes

Lluís Rodero va poder reservar Felamini, que encara patia dolor al genoll, de cara al duel de Champions de dissabte a Fraga, on no estarà segur Gimena Gómez, que pateix un esquinç de turmell. “Hem pogut reservar-la, perquè encara tenia dolor i era millor no forçar-la. Ara toca descansar bé després del viatge que ens toca de tornada i pensar en el partit de dissabte”, va assenyalar Rodero, que va afegir: “Sabíem que seria un partit molt complicat per les lesions, el viatge, el fred i una pista on no hi ha llum. És imperdonable que la federació permeti jugar aquí. No obstant, ens hem refet de l’1-0 i podíem haver marcat més gols.”