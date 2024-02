L'espanyol Mo Katir, suspès per saltar-se tres controls antidopatge

La Federació Espanyola d’Atletisme (RFEA) va anunciar ahir que suspèn “de manera immediata” la llicència de l’atleta Mohamed Katir, després que fos sancionat provisionalment per la Unitat d’Integritat de l’Atlètico (AIU) per saltar-se tres controls antidopatge en els darrers dotze mesos, segons un comunicat. Aquestes faltes es refereixen a tres ocasions en què Katir, subcampió del món de 5.000 metres, no ha pogut ser localitzat per sotmetre’s a un control antidopatge. L’atleta ho atribueix a errors a l’emplenar les dades per a la seua localització a la plataforma creada a precisament per a això, ADAMS. De fet, l’atleta d’origen marroquí va anunciar ahir mateix que presentarà un recurs, ja que afirma que en alguna de les cites fallides ell es trobava disponible al lloc, la data i l’hora que li havien facilitat.

Aquesta suspensió provisional arriba un dia després que es confirmés la seua renúncia a l’Estatal de pista coberta i al Mundial sota sostre de Glasgow per centrar-se en la temporada a l’aire lliure amb els Jocs Olímpics com a objectiu. Sigui com sigui, el cas és que si el recurs no prosperés, Mo Katir, l’atleta espanyol amb més possibilitats de fer un gran paper a París, podria quedar-se fora de la cita olímpica perquè li podrien caure fins a dos anys de sanció.