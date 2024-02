Mollerussa, la millor prova a nivell tècnic de l'Europeu

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Mollerussa ja s’ha convertit en una parada obligada del Campionat d’Europa d’autocròs, no en va el proper mes d’octubre, concretament els dies 11, 12 i 13, acollirà per quart any consecutiu una de les proves del 2024 que, a més, serà la que tancarà el calendari, com ho ha fet aquests dos últims exercicis. La traça de l’Escuderia Mollerussa no ha passat desapercebuda a la Federació Internacional d’Automobilisme (FIA), que en la seua última reunió del cap de setmana passat a Praga es va fondre en elogis cap a la cursa lleidatana, elegint-la com la cinquena millor de l’Europeu d’autocròs entre deu països, i la millor a nivell tècnic.

“Se’ns va felicitar públicament perquè en tres anys que estem dins del campionat hem passat de ser els últims a ser al cinquè lloc, a només quatre punts del quart, segons l’informe de l’observador que hi ha a cada carrera. I en l’apartat tècnic, que engloba aspectes més de carrera, com les verificacions, les instal·lacions tècniques i la competència del personal, entre d’altres, som els millors de l’Europeu i, el que és més important i a què més valor donem, som el referent. Van dir que la resta d’organitzadors haurien de mirar el que fem a Mollerussa per millorar en aquest apartat tècnic”, va explicar Joan Anton Grustan, un dels màxims responsables de l’Escuderia Mollerussa, que no s’esperava tal distinció. “Una cosa és que t’ho diguin en una reunió del campionat i una altra de molt diferent que t’ho diguin en el plenari, on hi ha totes les especialitats d’off road i els organitzadors de tot el món, amb els membres de la FIA al capdavant”, va puntualitzar.La prova de Mollerussa tornarà a comptar amb les cinc categories de l’Europeu, la Cros Car, la júnior Cross Car, reservada per a pilots d’entre 13 i 15 anys, i les tres cilindrades de buguis: Super Bugui, Bugui 1.600 i Júnior Bugui, la qual cosa suposarà una participació propera a la vuitantena de pilots, la gran majoria estrangers. Divendres es faran les verificacions, dissabte les primeres mànegues i diumenge la resta de mànegues i les finals.