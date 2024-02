Un tip de voltes de Marc, més ràpid que amb l'Honda

El 1:58.666 que Marc Márquez va fer l’any passat al test de Sepang, l’últim que va fer a les files d’Honda, ja està superat al manillar de la seua nova Ducati, la del Gresini Racing, model GP23, i per molt de marge. El vuit vegades campió del món es va fer ahir un tip de voltes, fins a 72, més que ningú i 11 més que el següent, Maverick Viñales, amb 61, malgrat que sense baixar encara del 1:58, ja que es va quedar en 1:58.118, que el va situar catorzè a la taula de temps final.

La meta del 1:57 l’han assolit la barbaritat de fins a deu pilots, amb un Enea Bastianini imparable que va aconseguir polvoritzar el rècord de la pista i establir-ne un de nou amb 1:57.134, una prova més que el 1:56 no trigarà a caure. El pilot oficial de Ducati, company de Francesco Bagnaia, va acabar aquesta segona jornada seguit molt de prop pel madrileny Jorge Martín, el millor en la jornada inaugural, i que ahir va tornar a mostrar un bon ritme des del principi, mananat en la primera sessió, i tot just a una dècima de l’italià.Márquez va poder gaudir d’un entrenament molt més lògic i serè que el de la primera jornada, en la qual va arribar a tenir quatre problemes tècnics diferents repartits en les seues dos Ducati. Tot i que les sensacions semblen bones, el pilot de Cervera és conscient que no va, de moment, amb l’objectiu de lluitar pel campionat. Així ho va reconèixer en les declaracions un cop acabada la sessió d’ahir: “Ho vaig dir en la presentació de l’equip, l’expectació és clar que és molt alta, però jo en tot moment soc realista. Estic en una situació en la qual vinc de tres, quatre anys que són els més difícils de la meua carrera esportiva, en què jo tampoc no he rendit al màxim nivell. He de retrobar una altra vegada aquesta confiança i els que parlen d’arrasar, que se n’oblidin. Si guanyes un Mundial sense cometre errors has de ser ràpid. De moment, no puc pensar en això perquè no soc prou ràpid per lluitar per un Mundial”, va assenyalar el lleidatà, que es va mostrar satisfet de la sessió d’ahir. “Bé, bastant bé. Almenys estic força content de com ha anat. He pogut fer voltes, potser massa. Crec que demà –avui– ho notaré, però volia fer una tanda de deu voltes seguides per fer una carrera a l’Esprint, per anar entenent la moto, que és el que necessito ara”, va indicar.Per la seua part, el seu germà Àlex va tornar a estar davant seu a la taula de temps al classificar-se en setena posició, a mig segon del millor registre de Bastianini.