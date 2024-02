A treure la “ràbia” a Castelló

detail.info.publicated Xavier Pujol detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’ICG Força Lleida va acabar l’últim partit davant del Corunya “trist”, com va reconèixer ahir el seu entrenador, un Gerard Encuentra que encara sentia “la ràbia” de no haver aconseguit una victòria que se’ls va escapar per “petits detalls”, va reconèixer, per la qual cosa espera treure-la aquesta tarda (20.00) a Castelló i tornar al camí de la victòria abans d’enfrontar-se d’aquí a una setmana al líder Estudiantes al Barris Nord.

“Dilluns vam venir amb un punt de ràbia, perquè el partit se’ns en va anar per detalls. No és que vingués el Corunya i no tinguéssim opcions, al contrari. Sí que hi va haver un moment en què se’n va anar al marcador, però en quatre o cinc minuts ens vam recuperar i vam estar diverses vegades a 3 o 4 punts i amb llançaments alliberats, però aquesta va ser la diferència, que ells els van entrar i nosaltres no. Internament teníem aquest punt de ràbia perquè vam perdre per aquests detalls, i dilluns encara hi pensaves, però sempre intentem que no ens afectin gaire ni les victòries ni les derrotes”, va reconèixer Encuentra.El partit d’avui enfrontarà dos equips amb dinàmiques totalment oposades. Mentre que els lleidatans han guanyat nou dels últims onze partits disputats, els de la Plana només han estat capaços de sumar una victòria en els últims onze partits, la qual cosa els ha situat antepenúltims al caire de la zona de descens. El tècnic lleidatà ja va avisar ahir de la perillositat de l’equip de Juan Antonio Orenga, que arriba molt necessitat de victòries. “Tots volem sumar, pregunteu-li al Castelló si vol sumar. Per a nosaltres seria important la victòria per no desenganxar-nos de la zona alta, però sabem que queden molts partits. El final de la segona volta ha estat molt bo però això és molt llarg, hem de pensar sobretot a ser nosaltres, a donar una bona imatge defensiva i alhora competir. Es tracta de ser competitius en cada partit, que de moment ho estem sent”, va destacar.En aquest sentit, la victòria a Castelló li permetria reduir la distància amb alguns dels equips que el precedeixen, ja que aquesta jornada hi ha dos duels directes, Tizona Burgos-Gipuzkoa i Corunya-San Pablo Burgos. El tècnic també va negar que ja estigués pensant en el duel contra l’Estudiantes. “Em queda superlluny, ja tindrem temps de pensar-hi”, va apuntar Encuentra, que per al duel d’avui tindrà el dubte de Nacho Varela, que es va fer un pinçament a l’esquena en l’últim partit.