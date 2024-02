Lleida estrena un comitè d'experts sobre l'esport

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa i el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, van presidir ahir la primera reunió de l’acabat de crear Comitè Estratègic de l’Esport de Lleida que tindrà un paper d’assessorament i arbitratge en matèria esportiva a la ciutat. Format per un nombrós grup d’experts en diferents àmbits relacionats amb l’esport, s’ocuparà també d’abordar el Pla Estratègic de l’Esport a Lleida, així com d’assessorar l’alcalde en la presa de decisions en matèria esportiva. Naix amb la voluntat de convertir-se en un think tank que aporti diferents visions a la política esportiva de l’ajuntament de Lleida.

Fèlix Larrosa va dir que “el Consell Estratègic de l’Eport ha d’enfortir la capitalitat esportiva per projectar-la arreu del món i ha de consolidar-se com a observatori de l’esport, per poder tenir una millor planificació, tant a nivell d’inversions com a nivell jurídic i d’equipaments.”

L’alcalde va demanar als diferents professionals del Comitè “posar el vostre talent al servei de la ciutat per poder impulsar l’esport de Lleida de manera definitiva”. El Comitè està format per professionals amb deu perfils diferents: experts en gestió esportiva, professionals de màrqueting i promoció, persones del món de l’educació i la pedagogia, representants de la comunitat esportiva local, especialistes en inclusió i diversitat, esportistes i exesportistes de referència, professionals en el desenvolupament comunitari, representants d’entitats educatives, experts en finances i sostenibilitat i persones amb un perfil jurídic.Entre els membres del Comitè hi ha Txema del Rosal, gerent d’Inef; Ramon Folguera, director de Fem Base i expert en l’organització d’esdeveniments esportius; el psicòleg Àlex Gordillo; l’entrenadora d’atletisme Ascensión Ibáñez; la presidenta del Balàfia Vòlei, Vanesa Ortega; el director tècnic de Special Olympics Espanya, Álvaro Terreros; olímpics com Sergi Escobar i Manel González; l’entrenador d’hoquei Albert Folguera; la directora del Club Gimnàstic Lleida, Imma Escuer; el pedagog Quique Lacasa i esportistes com Eva Ledesma, entre altres.