Continuen vives

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars segueix amb vida a la Lliga de Campions després de guanyar ahir el seu primer partit en la fase de grups (1-2), remuntant a la pista del Fraga amb dos gols de Victòria Porta. L’equip dirigit per Lluís Rodero va complir i es jugarà la classificació per a quarts en el partit contra el Benfica del dissabte 24. Guanyant per més de dos gols i remuntant l’average particular amb les portugueses (3-1) aconseguiran l’accés a la següent eliminatòria, mentre que un empat deixarà les lleidatanes pendents de l’últim enfrontament del grup entre Fraga i Benfica (10 de març), i una derrota les deixarà ja sense opcions de classificació. Les del Pla van salvar el primer match-ball gràcies a una excel·lent defensa del marcador després de l’1-2 de Porta, mostrant molta més experiència que l’equip de la Franja, dirigit pel tècnic lleidatà Jordi Capdevila. Va ser el Fraga que va sortir a certificar l’accés a quarts com a primer de grup, però Anna Salvat va desbaratar les primeres ocasions de Soto i Sanjurjo. L’equip local es va trobar amb el primer gol després del temps mort de Capdevila. Sanjurjo va llançar des de llarga distància, escorada a la dreta, i el seu tir va ser desviat per Soto, que va establir l’1-0 que deixava fora de la competició el Vila-sana. Van començar a arribar les oportunitats per a les lleidatanes, però a comptagotes i en una pista molt relliscosa. Quan faltaven 8 minuts per al descans, Victòria Porta va disposar de l’ocasió per empatar, però Ferrer va aturar la falta directa després de la blava a Soto. Però només un minut més tard, Porta es va inventar un tir des de més enllà de mitja pista per establir l’1-1, molt celebrat per la trentena d’aficionats del Vila-sana que eren al pavelló del Sotet. Les lleidatanes haurien tingut l’1-2 si els col·legiats haguessin vist una agafada sobre Agudo. El segon acte va arrancar amb una oportunitat de Sanjurjo que va aturar Anna Salvat, mentre que Silva va disposar d’un tir llunyà i Victòria Porta va estar a punt d’aprofitar el rebuig. Al minut 30, Agudo va ser castigada amb una blava i Sanjurjo es va encarregar de llançar la falta directa. La jugadora del Fraga es va trobar amb una Salvat clau, que li va aturar la bola fins en tres ocasions. Poc després, Felamini, que va poder disputar el matx malgrat les molèsties al genoll, va protestar un possible penal i al 33 Victòria Porta va disposar d’una nova falta directa després d’una falta a Agudo. Porta va regatejar Ferrer i va establir l’1-2. Les porteres van ser les més destacades en una segona meitat en la qual el Vila-sana va saber defensar-se amb serietat. El conjunt de Rodero va disposar de diverses ocasions per marcar el tercer, però Ferrer va estar molt inspirada. A 7 minuts del final, Soto va disposar d’una falta directa després de la blava a Victòria Porta, però Salvat va tornar a lluir-se. Les locals van començar a notar els nervis de veure’s contra les cordes i amb prou feines podien superar la barrera defensiva de les del Pla. Vinyet Flix va tenir l’empat, com també Victòria Porta i Felamini van estar a prop de sentenciar amb el tercer gol per al Vila-sana. El temps corria a favor de les lleidatanes, que es van trobar amb la dècima falta del Fraga a 35.5 segons del final. Victòria Porta va tornar a enfrontar-se a Anna Ferrer i la jugadora visitant no va trobar la manera de marcar aquesta vegada. La bola se li va escapar en l’últim moment. El Fraga es va llançar sobre la porteria d’Anna Salvat, però la defensa lleidatana va desbaratar l’última ocasió i va segellar la victòria en una pista molt complicada, en la qual va caure el Benfica (2-0).

En la resta de partits, el Telecable va aconseguir la classificació com a líder de grup després de derrotar el Matera (8-3), mentre que el Manlleu va aconseguir la victòria a Riazor contra el Corunya (1-2) per segellar, pràcticament la seua presència en la ronda de quarts de final. En l’últim duel, Vordemwald i Massamá van empatar (2-2) al grup del Palau de Plegamans.

Rodero: “Ens hem tret l’espina, però ens queda molt”

Lluís Rodero, tècnic del Vila-sana, es va mostrar satisfet amb la victòria a la pista del Fraga, que manté amb vida l’equip en la màxima competició. “Ens hem tret l’espina del partit de la primera volta, que crec que no mereixíem perdre. Però ens queda molt per fer. Queda guanyar el Benfica. Primer pensar en el partit de Lliga contra el Mataró i després centrar-nos una altra vegada en la Lliga de Campions. Poden passar moltes coses, així que només hem aconseguit salvar la primera bola de partit.” L’entrenador lleidatà va afegir que “hem estat capaços d’entendre que de vegades ens toca patir enrere. Crec que defensivament hem estat molt bé, totes les jugadores han estat a un gran nivell”. Tanmateix, Rodero va admetre que se’n va anar de l’encontre amb un gust agredolç, ja que “hem patit molt i crec que mereixíem guanyar per més gols. Un 1-4 hauria estat un resultat més just”. El Vila-sana reprèn l’OK Lliga el dissabte dia 17 (19.00) rebent el Mataró, equip situat a la zona mitjana de la classificació.