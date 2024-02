La Copa Atlas ja té finalistes

La setena edició de la Copa Atlas Energia-33 Torneig Benjamí Atlètic Segre va oferir ahir als nombrosos aficionats que van omplir les grades del municipal Ramon Farrús els primers 60 partits de la fase prèvia corresponents a la categoria sub-10 (benjamins), als quals avui seguiran seixanta partits més de la sub-12 (alevins). La jornada de dissabte va aportar els sis finalistes que lluitaran pel títol l’1 de juny, en la fase final, en què ja hi haurà també representants dels planters de clubs de Primera divisió.

Els sis equips que es van guanyar ahir la plaça a la fase final van ser la CE Mercantil, Jàbac Terrassa, CF Amposta, UD Amistad, CFU Can Rull i CE Manresa. Cap dels equips lleidatans que van jugar ahir no van aconseguir passar aquest exigent tall. Dels quatre grups que jugaven ahir van passar els quatre primers, Mercantil, Jàbac Terrassa, Amistad i Can Rull. Com a millors segons van passar Amposta i la CE Manresa. El Baix Segrià va ser segon al Grup B, però els seus 8 punts no van ser suficients per passar a la fase final. L’AEM va quedar tercer de Grup A. En la fase final de l’1 de juny està assegurada la presència dels equips sub-10 d’Atlètic Segre i Atlètic Lleida.En aquesta fase final, d’un total de 16 equips, hi haurà clubs que ja són habituals, com Barcelona, València, Girona o Saragossa, i Nèstor Gutiérrez, CEO d’Atlas Energia, firma patrocinadora i coorganitzadora del torneig, al costat de l’Atlètic Segre, va anunciar la participació per primera vegada del Betis, a més de comptar amb equips internacionals, per a la qual cosa hi ha converses amb la Juventus italiana i el Tolosa francès.Avui es completa la fase prèvia amb la disputa de la categoria sub-12 (alevins), amb el mateix format. Quatre grups de sis equips dels quals passen el campió i els dos millors segons. La representació lleidatana la componen avui Pardinyes, Baix Segrià, EF Noguera, Balaguer, Atlètic Segre, Mig Segrià, Bordeta, Orgèl·lia, Atlètic Lleida, Mollerussa, AEM i EF Pinyana. La jornada començarà a partir de les 09.00.