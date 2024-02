Eduard Pons s'acomiada de la Baixa Saudita amb més problemes mecànics

Eduard Pons i el seu copilot Jaume Betriu, que en la jornada de divendres ja van perdre tota opció al veure’s obligats a abandonar en la primera etapa de la Baixa Saudita, es van acomiadar ahir d’aquesta competició patint nous problemes mecànics que els van impedir concloure la segona i última etapa de la prova, amb la qual s’inaugurava la Copa del Món FIA de Baixes.

“Al quilòmetre 20 de l’especial hem vist que el plafó indicava que hi havia massa pressió al turbo, per la qual cosa hem decidit parar per evitar problemes majors”, explicava el pilot lleidatà.Els problemes s’han acumulat per a Pons i Betriu en aquesta primera presa de contacte amb la categoria Challenger. En la primera jornada van haver de sufocar un conat d’incendi, en la jornada de divendres només van poder fer cinc quilòmetres i ahir, fora ja de competició, tampoc no van poder concloure l’etapa. Per aquest motiu, Pons valorava que “les mínimes conclusions que podem extreure són que el cotxe té possibilitats, però s’han sumat diferents factors, com que ens muntessin un motor defectuós i múltiples problemes mecànics, que ens han impedit d’aprofitar-lo”. Pons i Betriu participaran en diferents competicions per preparar el Dakar 2025.