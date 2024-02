El Girona cau al Bernabéu

El Reial Madrid va golejar ahir per 4-0 un desconegut Girona, amb paper destacat de Vinícius i de Jude Bellingham, i va donar un cop a la Lliga, ja que la victòria consolida l’equip blanc en el liderat del campionat, amb cinc punts d’avantatge sobre els gironins, que també tenen perdut l’average particular.

Xavi afirma que “estic més motivat sabent que cada vegada em queda menys en el càrrec”

Fins a la cita d’ahir al Bernabéu, els de Míchel només havien perdut un compromís de lliga; i havia estat, precisament, contra el Reial Madrid a la primera volta (0-3). Aquell partit a Montilivi i el d’ahir, aparten de moment el Girona del seu somni per optar al títol de campió.Amb l’entrenador Míchel Sánchez en una llotja, a causa de la polèmica sanció, el Girona va acusar un mal inici de partit i Vinícius va colpejar molt aviat, per posar l’1-0 als sis minuts. Amb el marcador favorable, els de Carlo Ancelotti van obtenir el control del partit, en el qual enviava Toni Kroos. Bellingham va ampliar l’avantatge amb el 2-0 anotat en el minut 35.Ja a la segona part, l’anglès va tornar a marcar (3-0, 54’) abans de retirar-se a causa d’un esquinç de turmell i va tancar el marcador Rodrygo en el 61.D’altra banda, nombrosos aficionats del Girona que es desplaçaven amb tren, van quedar atrapats a l’estació de Sants perquè el tren Ouigo que els havia de portar a Madrid, va partir només amb 8 vagons, en lloc dels 16 previstos, la qual cosa va deixar sense viatjar seguidors del Girona.

Un solitari gol de cap de Budimir en el minut 49 va donar la victòria a l’Osasuna al Reale Arena davant d’una Reial Societat impotent que no va ser capaç de penetrar la fèrria defensa rogeta (0-1), malgrat que va començar el partit millor que el rival. Amb aquests tres punts l’equip navarrès es consolida a la zona tranquil·la de la classificació.

En altres partits de Primera divisió jugats ahir, l’Alabès i el Vila-real van empatar 1-1 i Las Palmas va vèncer per 2-0 el València i s’atansa a la zona europea.

El Barça rep el Granada en la tornada de Ter Stegen

El Barcelona rep el Granada a l’Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00) amb la necessitat de guanyar per no despenjar-se de la part alta, en el partit que suposa la tornada del porter blaugrana de Ter Stegen. Xavi va dir ahir que “el meu dia a dia no ha canviat. Amb Deco tinc relació d’amistat des de fa molts anys; en tot el que pugui ajudar, i tot i no seguir la temporada que ve, ajudaré el club. Si em pregunten, els diré la meua opinió i el millor per al club i per a l’equip. La meua relació amb ell és extraordinària. El meu dia a dia no ha canviat, fins i tot estic més motivat sabent que cada vegada em queda menys en el càrrec”, va afirmar. Seguint amb el seu anunciat adeu el 30 de juny, va afegir que “la decisió va ser encertada, crec que el club necessitava aquest canvi de rumb. No em centro en res més que en el partit de demà –per avui–, no penso ni en Vigo ni en Nàpols”. A més de recuperar Ter Stegen, Raphinha és una altra de les novetats. Oriol Romeu, amb molèsties, s’afegeix a les baixes de Joao Félix, Gavi, Sergi Roberto, Marcos Alonso, Balde i Ferran Torres, a més del sancionat Vitor Roque.